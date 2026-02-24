عين على الحكم | الهلال والتعاون يثوران سويًا .. ماريو إسكوبار يثير الجدل بخمسة قرارات "أخطاء مرة وأصاب ثلاث وحيرة وحيدة"!

يحل الزعيم بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الثلاثاء، ضيفًا على سكري القصيم، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تدخل كتيبة إنزاجي المباراة محتلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متأخرة بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف"، ونقطتين عن الأهلي "المتصدر"، لكن الراقي خاض مباراة أكثر من الثنائي الأول.

أما التعاون فيحل بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.