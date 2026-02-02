عين على الحكم | حقيقة ضربة الجزاء التي أفلت منها الهلال .. ونجم الأهلي "الهارب من الطرد"!

الهلال استضاف الأهلي اليوم الإثنين، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، بعدما أُلغي هدف للزعيم في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو، سجله القائد سالم الدوسري، لكنه كان واقعًا في مصيدة التسلل.

وأدار الكلاسيكو طاقم تحكيم ترأسه الأرجنتيني يائيل فالكون، وساعده مواطنوه بابلو أسيفيدو وخوان مامامي، وفي تقنية الفيديو كل من خورخي بالينو ولوكاس نوفيلي، والسعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا.