عين على الحكم | علي لاجامي لم يُطرد وهدف كريم بنزيما "شككوا" في صحته .. جدل وغضب في مواجهة الهلال والأخدود

الهلال يحل ضيفًا حاليًا على الأخدود، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل الزعيم المباراة محتلًا صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ محتل المركز الثاني.

أما الأخدود فيحل بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة، مبتعدًا بأربع نقاط عن مراكز الهبوط.

ويدير المباراة جوستافو تيخيرا كحكم ساحة، ويعاونه كل من هيكتور بيرجالو، أجوستين بيريسو، بجانب حكمي تقنية الفيديو دييجو دوناييك وخافيير فيريس، أما عبدالله زربان فحكمًا رابعًا.