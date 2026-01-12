عين على الحكم | "النصر تعرض للظلم أمام الهلال" .. روبن نيفيش يورط نواف العقيدي في طرد قاسٍ

في هذا السياق.. بدأت اللقطة التحكيمية المثيرة للجدل، في ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، مساء اليوم الإثنين؛ باحتساب الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، "ركلة جزاء" لمصلحة الزعيم.

"ركلة الجزاء" الهلالية كانت واضحة جدًا؛ حيث جاءت في أعقاب عرقلة المدافع الفرنسي للفريق النصراوي محمد سيماكان، لجناح الزعيم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ونجح سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، من ترجمة "الركلة الجزائية" بنجاح؛ إلى داخل الشباك النصراوية في الدقيقة 57، ليُعلن عن التعادل (1-1) وقتها.

هُنا.. ركض البرتغالي روبن نيفيش سريعًا، لجلب الكرة من داخل شباك النصر؛ بهدف تسريع رتم اللعب، وخطف نقاط المباراة كاملة.

لكن الجميع شاهد مناوشات بين نيفيش ونواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر؛ وذلك داخل مرمى قلعة العالمي، ليسقط متوسط الميدان البرتغالي على الأرض.