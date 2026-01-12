Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | "النصر تعرض للظلم أمام الهلال" .. روبن نيفيش يورط نواف العقيدي في طرد قاسٍ

ماذا حصل في ديربي الرياض الكبير؟!..

شهد الديربي الكبير بين الهلال والنصر، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض؛ لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسييه.

الهلال يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مناوشات مثيرة بعد "ركلة الجزاء" الهلالية في النصر

    في هذا السياق.. بدأت اللقطة التحكيمية المثيرة للجدل، في ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، مساء اليوم الإثنين؛ باحتساب الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، "ركلة جزاء" لمصلحة الزعيم.

    "ركلة الجزاء" الهلالية كانت واضحة جدًا؛ حيث جاءت في أعقاب عرقلة المدافع الفرنسي للفريق النصراوي محمد سيماكان، لجناح الزعيم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

    ونجح سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، من ترجمة "الركلة الجزائية" بنجاح؛ إلى داخل الشباك النصراوية في الدقيقة 57، ليُعلن عن التعادل (1-1) وقتها.

    هُنا.. ركض البرتغالي روبن نيفيش سريعًا، لجلب الكرة من داخل شباك النصر؛ بهدف تسريع رتم اللعب، وخطف نقاط المباراة كاملة.

    لكن الجميع شاهد مناوشات بين نيفيش ونواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر؛ وذلك داخل مرمى قلعة العالمي، ليسقط متوسط الميدان البرتغالي على الأرض.

    • إعلان

  • روبن نيفيش يورط نواف العقيدي في "طرد قاسٍ"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر؛ أشهر "الكارت الأصفر" في البداية، لكل من النجم البرتغالي للزعيم روبن نيفيش وحارس العالمي نواف العقيدي.

    ثم.. تفاجأ الجميع بالحكم يذهب لمشاهدة اللقطة، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"؛ ليعود ويشهر "الكارت الأحمر" في وجه العقيدي، في الدقيقة 62.

    واستند ليتكسييه في قراره؛ إلى أن العقيدي قام بضرب نيفيش على وجهه، أثناء ذهاب الأخير لأخذ الكرة من داخل الشباك النصراوية.

    ومن ناحيته.. وصف خليل جلال، خبير التحكيم في شبكة قنوات "ثمانية" - الناقل الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين -، قرار طرد العقيدي بـ"القاسٍ".

    جلال أكد أن الحالة كانت تستوجب "كارت أصفر" فقط، ضد حارس مرمى النصر؛ لأنه لم يستخدم القوة المفرطة، ولم يتعمد إيذاء نيفيش.

  • Simone Inzaghi Al Hilal Getty Image/ Goal AR

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 11 انتصارًا مع تعادلين، في 13 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 27.

    * فوز: 22.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 64.

    * أهداف مستقبلة: 24.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي و(1-2) أمام القادسية.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الهلال crest
الهلال
الهلال
0