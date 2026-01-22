عين على الحكم | لقطة مثيرة.. قرار مُتأخر يصعق القادسية ويمنح الاتحاد "ركلة جزائية"

وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 25 من عمر قمة الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، "هجمة مرتدة" لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد نادي القادسية؛ بقيادة الظهير الأيمن الدولي مهند الشنقيطي.

الشنقيطي توغل داخل منطقة الـ18 القدساوية؛ قبل أن يسقط على أرضية الملعب، بعد لعبة مشتركة مع المدافع الأوروجوياني جاستون ألفاريز.

هُنا.. طالب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، الذي أدار مباراة القادسية وضيفه الاتحاد؛ باستكمال اللعب بشكلٍ طبيعي، دون احتساب أي قرار.

هذا الأمر أثار غضب الشنقيطي، إلى جانب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ الذي أخذ يحتج بشدة على الحكم، بالقرب من الخط الجانبي للملعب.