يشهد ملعب "مولاي الحسن" حاليًا مباراة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا بين الجزائر وبوركينا فاسو، وقد بدأ بإثارة كبيرة على مستوى القرارات التحكيمية. فما الذي حدث؟
عين على الحكم | إصابة قاسية في الكاحل! .. حرمان الجزائر من أفضلية عددية أمام بوركينا فاسو
مباراة حاسمة
نجح المنتخبان، الجزائري والبوركيني، في الفوز خلال الجولة الأولى مما جعلهما في صدارة الترتيب بـ3 نقاط لكل منهما.
الجزائر هزمت السودان بثلاثة أهداف دون رد، فيما تفوقت بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف واحد.
السودان نجحت في الفوز على غينيا الاستوائية بهدف نظيف في وقت سابق اليوم بهدف نظيف مما منحها النقاط الثلاثة الأولى.
فوز أحد المنتخبين اليوم يمنحه بشكل مؤكد بطاقة التأهل لدور الـ16، إن لم يكن ضمن البطل والوصيف، سيكون ضمن أفضل الثوالث.
لقطة عنيفة وإصابة قاسية
شهدت الدقيقة الثامنة من المباراة تدخل عنيف من جانب جوستافو سانجاري لاعب وسط بوركينا فاسو ضد ظهير أيسر الجزائر جوان حجام، وقد سقط مدافع الخُضر على الملعب متألمًا بشدة.
الحكم الغاني ، دانيال لاريا، عاد إلى تقنية الفيديو بعد استدعائه من حكم الفيديو لمراجعة اللقطة تحسبًا لضرورة إشهاره البطاقة الحمراء في وجه المدافع البوركيني، وبعد مراجعة اللقطة جيدًا عاد الحكم واكتفى بمنح سانجاري البطاقة الصفراء.
وأظهرت الإعادات التلفزية وجود احتمالات كبيرة لخطأ الحكم في قراره، حيث ظهر التدخل عنيفًا جدًا وقد تسبب في إصابة قاسية لحجام في كاحله.
عنف استفاد منه بونجاح!
حجام عاد للملعب بعد تلقيه العلاج المناسب، ورغم محاولته التحامل على نفسه وإكمال اللقاء إلا أنه فشل في ذلك ليُغادر الملعب بعد تلك الإصابة القاسية.
عنف مدافع بوركينا فاسو استفاد منه المهاجم المخضرم بغداد بونجاح، حيث دخل الملعب بدلًا من حجام ليلعب في خط الهجوم وهو ما أحدث عدة تغييرات في الملعب.
عاد ريان آيت نوري من مركز الجناح الأيسر للظهير الأيسر، فيما تحول محمد عمورة من قلب الهجوم للجناح الأيسر، وتواجد بونجاح كرأس حربة متقدم.
ركلة جزاء ومحرز يُسجل
الحكم الذي أغضب الجزائريين بحرمانهم من التفوق العددي على خصمهم، صالحهم بعد عدة دقائق باحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح آيت نوري بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة جزاء بوركينا فاسو.
تقدم رياض محرز وسدد الكرة بنجاح ليمنح محاربي الصحراء هدفهم الأول والذي انتهى به الشوط الأول.
بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.. وتفاصيل المجموعات
المملكة المغربية تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وبمشاركة 24 منتخبًا مختلفًا.
وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، على 6 مجموعات مختلفة؛ بحيث تضم كل منها 4 فرق، يصعد منهم "المتصدر والوصيف" إلى ثمن النهائي.
وتنضم أفضل 4 منتخبات صاحبة "المركز الثالث" في المجموعات الست، إلى الـ12 فريقًا سالفي الذكر؛ وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية، المقامة في المملكة المغربية.
وفيما يلي.. تفاصيل مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025:
* المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا وجزر القمر.
* المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.
* المجموعة الثالثة: تونس، نيجيريا، أوغندا وتنزانيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين وبوتسوانا.
* المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان وغينيا الاستوائية.
* المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون وموزمبيق.