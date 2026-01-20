"عين على الحكم" .. الفقرة التي أصبح أساسية في كل مباراة للكبار بالموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، في ظل الاعتراضات الكثيرة والتشكيك، ومواجهة الأهلي والخليج لم تشذ عن هذه القاعدة.
عين على الحكم | للمباراة الثالثة على التوالي للأهلي .. "طرد" إيفان توني أمام الخليج يثير الجدل!
الأهلي يستضيف الخليج
يستضيف الراقي حاليًا الخليج على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
كتيبة ماتياس يايسله تبحث عن مواصلة الانتصارات، حيث حققت الفوز في آخر خمس مباريات بدوري روشن، رغم الغيابات.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة متساويًا مع النصر والتعاون؛ اللذين يتفوقان عليه بفارق الأهداف.
لقطة إيفان توني الجدلية
الشوط الأول للمباراة انتهى بتقدم الضيوف "الخليج" بهدف نظيف، ليبدأ الثاني بحماس كبير من قبل لاعبي الراقي بحثًا عن هدف تعادل مبكر.
هذا الحماس ورّط المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ محترف الراقي، في تدخل عنيف على قدم اليوناني جيورجوس ماسوراس، ليسقط الأخير متألمًا ما استدعى تدخل الجهاز الطبي على الفور.
هنا قرار حكم المباراة عبدالله العويدان كان الاكتفاء بإشهار الكارت الأصفر في وجه اللاعب الإنجليزي، وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني للخليج ولاعبيه، مطالبين بإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه توني.
المثير في الأمر أن اللاعب اليوناني حاول بعد تلك اللقطة مواصلة اللعب، لكن لم يتمكن، ليُستبدل في الدقيقة 56 من عمر المباراة.
استياء إعلامي
تلك اللقطة اعتبرها أكثر من إعلامي ظلم تحكيمي كبير للخليج، مستغربين عدم تدخل تقنية الفيديو، لدفع حكم الساحة العويدان للعدول عن قراره واستبدال الكارت الأصفر بالأحمر.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم عبر حسابه على منصة "إكس": "مين حكم الفار؟!، بعض الصافرات جبانة .. خصوصا عندما يكون الفار (نجس)!!".
فيما علق الإعلامي خالد الدلاك: "توني يستحق الطرد".
جدل الكروت الحمراء للأهلي مستمر للمباراة الثالثة على التوالي
تغاضي الحكم عبدالله العويدان عن طرد إيفان توني سيزيد من ملاحقة الجدل التحكيمي للأهلي في المباريات الأخيرة، بعد مواجهتي التعاون والخلود بالجولتين الـ15 والـ16 من دوري روشن..
فبحسب خبرات التحكيم كان من المفترض أن يُطرد مدافع الأهلي ميريح ديميرال أمام التعاون والخلود، على الترتيب، بالإنذار الثاني، لكن الحكام كانوا رحماء به.