عين على الحكم | طرد من الهواء .. لابيينا يفسد قمة إنتر ويوفنتوس!

وقرر لابيينا منح بطاقة حمراء إلى ظهير يوفنتوس، بيير كالولو، في الدقيقة 42، بداعي الإنذار الثاني، ليثير جنون اللاعب الذي أكد عدم ارتكابه مخالفة في لقطة الطرد.

وأظهر الناقل الرسمي، إعادة للقطة كالولو عن قرب، الذي نال مخالفة إعاقة للاعب الإنتر، أليساندرو باستوني، حيث لم يمد كالولو قدمه على المنافس.