محمود خالد

عين على الحكم | وكأنه بدأ المباراة منقوصًا .. الحربي "يزلزل" الخلود بطرد وركلة جزاء للاتحاد في 5 دقائق!

بضع دقائق من شأنها أن تقلب كفة الميزان، هذا ما أظهره الحكم سلطان الحربي، الذي صنع الجدل، خلال إدارة مباراة الخلود والاتحاد، والمُقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إسناد مباراة الخلود والاتحاد، لطاقم تحكيم محلي، يضم سلطان الحربي كحكم ساحة، ويعاونه عيسى الخيبري، محمد خليل، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، كما يقود شكري الحنفوش، تقنية الفيديو المساعد VAR، ويعاونه عبد الله آل عجيم.

  • طرد مبكر .. هل يستحق لاعب الخلود؟

    وقرر سلطان الحربي، إشهار بطاقة حمراء مبكرة في وجه المدافع ويليام تروست إيكونج، بداعي إعاقة الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحرمانه من فرصة انفراد.

    الحربي اكتفى بإشهار بطاقة صفراء في بادئ الأمر، إلا أنه توجه إلى تقنية الفيديو، ثم عاد ليلغي الإنذار، ويستبدله ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثامنة.

    ولعلّ الناقل الرسمي للمباراة، قد أظهر بنزيما في سباق سرعة مع ويليام إيكونج، لتصبح حالة جدلية، بشأن ما إذا قام المدافع الكاميروني بإعاقة قائد الاتحاد، أم أن قدم الفرنسي اصطدمت بمنافسه قبل السقوط.

  • عودة سريعة للفار وركلة جزاء

    وما إن خرج الخلود بصدمة الطرد، حتى فاجأه الحكم سلطان الحربي، بالعودة إلى تقنية الفيديو، للتأكد من واقعة جديدة.

    وبعد طرد إيكونج، تم احتساب ركلة حرة لصالح الاتحاد، فيما سقط مزياني ماوليدا في فخ "لمسة اليد"، أثناء القفز لمحاولة إبعاد الكرة.

    وعاد الحربي من الفار، ليعلن عن ركلة جزاء للاتحاد، حيث نفذها كريم بنزيما بنجاح في الدقيقة الثالثة عشرة.

  • خبير تحكيمي يعلق على قرارات الحربي

    وفي هذا السياق، أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، بأن سلطان الحربي، اتخذ القرار الصحيح في اللقطتين؛ سواءً في لقطة طرد إيكونج، أو احتساب ركلة جزاء.

    وقال ريشة إن إيكونج منع فرصة محققة للتسجيل بعرقلة كريم بنزيما، أثناء توجهه إلى المرمى، أما عن ماوليدا، فقد وضع يده أمام وجهه للحماية في البداية، ثم حركها نحو الكرة لحظة وصولها بعد تسديدة موسى ديابي، ما يؤكد خطأ لمسة اليد.

    تجربة قبل صدام كأس الملك

    وتتجه الأنظار نحو متابعة مباراة الخلود والاتحاد، باعتبارها "تجربة" رسمية، لما سيشهده نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من عودة المواجهة بين الفريقين، وذلك عقب تأهل ممثل الرس، إلى دور الأربعة، للمرة الأولى في تاريخه، ليصطدم بحامل اللقب.

    وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، حيث جاءت على النحو التالي..

    * مباراة الخلود ضد الاتحاد: 16 مارس 2026، على ملعب الحزم بالرس.

    * مباراة الأهلي ضد الهلال: 17 مارس 2026، على ملعب الإنماء بجدة.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    شهد نادي الاتحاد انطلاقة غير مستقرة في موسم 2025-2026، بعدما تلقى ضربة مبكرة بخروجه من كأس السوبر السعودي على يد النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، وهو ما بدد أولى فرصه في حصد الألقاب وأثار حالة من القلق داخل أوساط جماهير العميد التي كانت تأمل بداية أقوى للموسم.

    وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 12 مباراة حتى الآن، ونجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث خسائر جاءت أمام منافسيه الكبار النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة لكن دون الاستقرار المطلوب.

    قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة موفقة، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن ينتفض في الجولة الثالثة بفوز كبير على الشرطة العراقي (4-1)، أعاد به بعض الثقة لجماهيره.

    غير أن الآمال تلقّت انتكاسة جديدة بالخسارة خارج الأرض أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2)، قبل أن يستعيد الفريق جزءًا من توازنه بالفوز على ناساف في جدة بهدف سجله كريم بنزيما، ليُبقي على حظوظه في المنافسة، مع انتظار مواجهتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين لتحديد مصيره في البطولة.

    وعلى مستوى الجهاز الفني، قررت إدارة الاتحاد إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن تتجه للتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد نحو أسبوعين، عقب رحيله عن ميلان.

    ورغم أن المدرب الجديد قدم بداية مشجعة، فإن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة أعادت فتح باب التساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة الاستقرار والمنافسة بقوة على الألقاب.

