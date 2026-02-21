Goal.com
مباشر
FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
محمود خالد

عين على الحكم | لم يرحم صدمة الاتحاد .. طرد مبكر يزيد إثارة كلاسيكو الهلال!

أسرع طرد في تاريخ الكلاسيكو..

كان من المتوقع أن نشهد إثارة كبرى في ملعب المملكة أرينا، عند احتضان مباراة الكلاسيكو ببين الهلال والاتحاد، ولكن أن نشهد بطاقة حمراء، في الدقائق الأولى، فهو أمر يتجاوز حدود الإثارة.

في صراع بين المتصدر والسابع، يلتقي الهلال والاتحاد، في الرياض، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم إسباني، لقيادة الكلاسيكو، بقيادة ريكاردو دي بيرجوس، ويعاونه إيكر دي فرانسيسكو وألفريدو رودريجيز، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، كما يقود سيزار سوتو تقنية الفيديو، ويعاونه مارتا هويرتا.

  • طرد "البدايات" يعمق جراح الاتحاد

    ودخلت جماهير الاتحاد، مباراة الكلاسيكو، وهي تشاهد نجمها وقائدها الفرنسي كريم بنزيما، مرتديًا قميص الهلال، بعدما قرر الانتقال إلى قلعة الزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وتمكن الهلال من توجيه ضربة مبكرة إلى الاتحاد، في الدقيقة السادسة، بتمريرة حاسمة من سالم الدوسري إلى مالكوم الذي أسكن الكرة في شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش.

    ولم يستفق الاتحاد من الهدف المبكر، حتى جاءت الضربة هذه المرة، من قِبل الحكم ريكاردو دي بيرجوس، الذي قرر أن يكمل العميد المباراة بعشرة لاعبين، في الدقيقة التاسعة، بعد طرد المدافع حسن كادش، بداعي إعاقة مالكوم الذي كان في وضع انفراد.

    • إعلان

  • خبير تحكيمي يكشف قانونية طرد كادش

    وفي هذا السياق، أكد الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، أن البطاقة الحمراء التي نالها حسن كادش، مدافع الاتحاد، مستحقة بعدما منع فرصة مؤكدة للتسجيل بإعاقة مالكوم.

    وبينما كان مالكوم في مواجهة المرمى، ارتكب كادش خطأ الإعاقة، ليوجه الحكم بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يراجع تقنية الفيديو المساعد، ويعود ليتراجع عن الإنذار ويستبدله بالطرد.

    من جانبه، أيّد الخبير التحكيمي محمود البنا، لصحيفة "الميدان"، صحة قرار الحكم بطرد حسن كادش، لتوفر الاعتبارات الأربعة للطرد؛ حيث كان مالكوم في طريقه لتسجيل الهدف، قبل أن يقوم مدافع الاتحاد بإعاقته ومنعه من التسجيل، وكان الأخير بالملعب.

  • الحكم ينقذ شراحيلي من ركلة جزاء

    وبينما كان الاتحاد متحفزًا تجاه الحكم، والذي وضح جليًا في اعتراض شديد اللهجة من قِبل أحمد شراحيلي، بعد احتساب الحكم خطأ لتدخل اللاعب على كريم بنزيما في الدقيقة 25، وسط علامات الامتعاض من قِبل المدير الفني سيرجيو كونسيساو، جاءت لقطة أخرى بمثابة الإنقاذ من قِبل الحكم الإسباني.

    ووقع شراحيلي في لقطة جدلية كبيرة، بسبب لمسة يد في الدقيقة 33، أثناء محاولة التعامل مع كرة عرضية من قِبل سالم الدوسري، إلا أن الحكم دي بيرجوس، قرر استئناف اللعب، بعد اصطدام الكرة في المنطقة المحمية، ليرفض على إثرها احتساب ركلة جزاء.

  • مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

  • مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0