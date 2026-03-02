Goal.com
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي رفعت

عين على الحكم | روديجر يضع ركبته في وجه لاعب خيتافي.. البطاقات مُحرمة على نجوم ريال مدريد!

لقطة جدلية تثير التساؤلات حول قرارات التحكيم!

شهدت أرضية ملعب سانتياجو برنابيو واقعة أثارت استياءً كبيرًا لدى متابعي مباراة ريال مدريد وخيتافي حينما قام المدافع الألماني أنطونيو روديجر بتدخل عنيف للغاية تجاه لاعب خيتافي دييجو ريكو في الدقيقة 25. 

ولم يكتف روديجر بالاندفاع البدني القوي بل تعمد وضع ركبته بشكل مباشر ومندفع في وجه ريكو وهو على أرض الملعب، ليزيد من معاناته بعدما سقط في تداخل مع أردا جولر. 

ورغم خطورة اللقطة التي كادت أن تسفر عن إصابة جسيمة في الرأس والوجه إلا أن الحكم أليخاندرو رويز قرر التغاضي عن إشهار أي بطاقة ملونة في وجه مدافع الفريق الملكي، كما لم تتدخل غرفة تقنية الفيديو بالرغم من بقاء اللاعب على أرض الملعب لدقائق.

  • أحداث الشوط الأول وصافرة غائبة عن أصحاب القمصان البيضاء

    بدأ الشوط الأول بإثارة كبيرة ومحاولات هجومية مكثفة من جانب ريال مدريد حيث أهدر فينيسيوس جونيور فرصة مبكرة بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم. 

    وتوالت الهجمات عبر الشاب أردا جولر الذي توغل ببراعة وسدد كرة تصدى لها الحارس ديفيد سوريا بصعوبة، وفي المقابل كان خيتافي ندًا قويًا ونجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق اللاعب مارتن ساتريانو الذي استغل كرة شاردة من على حدود منطقة الجزاء ليضعها بإتقان في الزاوية العليا للمرمى.

    وشهد هذا الشوط تباينًا واضحًا في توزيع البطاقات الملونة من قبل الحكم أليخاندرو رويز حيث أشهر البطاقة الصفراء مبكرًا في الدقيقة السابعة في وجه كيكو فيمينيا لاعب خيتافي نتيجة تدخل بدني. 

    وعاد الحكم ليشهر الإنذار الثاني لخيتافي في الدقيقة الثامنة والعشرين للاعب ماورو أرامباري، وفي المقابل ارتكب لاعبو ريال مدريد عدة مخالفات كان أبرزها تدخل أوريلين تشواميني العنيف في الدقيقة التاسعة عشرة وواقعة ركبة روديجر في وجه ريكو إلا أن الحكم فضل الحفاظ على بطاقاته داخل جيبه عندما يتعلق الأمر بنجوم الفريق صاحب الأرض.

  • وضعية الملكي في سلم الترتيب ومسار المنافسة المحلية

    يحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ستين نقطة مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن المتصدر نادي برشلونة الذي يمتلك في جعبته أربعًا وستين نقطة. 

    ويخوض الفريق الأبيض سباقًا محمومًا لاستعادة الصدارة وتجنب أي تعثر جديد قد يصعب من مهمته في الظفر باللقب. 

    وتأتي هذه الضغوط في وقت يمر فيه الفريق بفترة حرجة على مستوى المسابقات المحلية بعد أن ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الستة عشر إثر خسارته أمام فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مما جعل الدوري هو الأمل الأكبر للجماهير على المستوى المحلي.

  • التحديات الأوروبية المرتقبة

    تنتظر ريال مدريد مواجهات حاسمة ومصيرية خلال شهر مارس الحالي تتطلب أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، فعلى الصعيد القاري يستعد الفريق لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الحادي عشر من مارس وتليها مباراة الإياب في مدينة مانشستر يوم السابع عشر من الشهر ذاته.

  • المباريات القادمة في الدوري

    أما على مستوى الدوري فسيكون الفريق على موعد مع مواجهات قوية أمام سيلتا فيجو وإلتشي قبل أن يختتم الشهر بموقعة الديربي المنتظرة ضد أتلتيكو مدريد.

