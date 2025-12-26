عين على الحكم | رفض مشاهدة اللقطة في الفار .. الطريس يحرم الفتح من "قتل" مباراة الأهلي مبكرًا!

بينما كانت جماهير نادي الفتح، تأمل في تنفس الصعداء مبكرًا، بهدف "قتل" مباراة الأهلي، جاء الحكم خالد الطريس، ليثير جدلًا، بإعادة إحياء الأمل للراقي للعودة في المواجهة.

ورغم ذلك، إلا أن الفتح اقتنص النقاط الثلاث، بفوز مثير على ضيفه الأهلي، بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختار طاقمًا تحكيميًا "محليًا"، بقيادة حكم الساحة خالد الطريس، ويعاونه محمد العبكري، عبد الرحيم الشمري، محمد الشهراني "حكمًا رابعًا"، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه محمد خليل.