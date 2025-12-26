Al Fateh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | رفض مشاهدة اللقطة في الفار .. الطريس يحرم الفتح من "قتل" مباراة الأهلي مبكرًا!

رغم صعوبة اللقطة..

بينما كانت جماهير نادي الفتح، تأمل في تنفس الصعداء مبكرًا، بهدف "قتل" مباراة الأهلي، جاء الحكم خالد الطريس، ليثير جدلًا، بإعادة إحياء الأمل للراقي للعودة في المواجهة.

ورغم ذلك، إلا أن الفتح اقتنص النقاط الثلاث، بفوز مثير على ضيفه الأهلي، بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختار طاقمًا تحكيميًا "محليًا"، بقيادة حكم الساحة خالد الطريس، ويعاونه محمد العبكري، عبد الرحيم الشمري، محمد الشهراني "حكمًا رابعًا"، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه محمد خليل.

  • بن دبكة يسجل الثالث .. والحكم يرفض الهدف!

    وبلعبة الكرات العرضية، تمكن سفيان بن دبكة، من استغلال تمريرة مراد باتنا، ليرتقي ويضع الكرة برأسية في شباك الحارس عبد الرحمن الصانبي، في الدقيقة 55.

    وكان الهدف من شأنه أن يقتل المباراة مبكرًا، بعدما وقّع سفيان بن دبكة على ثالث أهداف الفتح في مرمى الأهلي، إلا أن الحكم خالد الطريس قرر إلغاء الهدف.

    • إعلان

  • انتظرنا طويلًا لإعلان القرار

    وتوقف الحكم خالد الطريس، في أرض الملعب، من أجل التواصل مع غرفة الفيديو، للبتّ في قانونية احتساب الهدف.

    اللقطة شهدت أكثر من موقف، بين حقيقة وضع "التسلل" لسفيان بن دبكة، لحظة إرسال الكرة العرضية، وثبوت قدم أحد لاعبي الأهلي، الذي كان من شأنه أن يجعل لاعب الفتح داخل المنطقة "المسموحة"، وبين وجود احتمالية لارتكاب خطأ شد القميص داخل الـ18.

    القرار استغرق وقتًا، بلغ حوالي "6" دقائق، قبل أن يقرر خالد الطريس، رفع يده معلنًا إلغاء الهدف، دون الحاجة للتوجه إلى شاشة الفيديو.

    ورصد الناقل الرسمي، وجه سفيان بن دبكة، الذي كان يحمل ابتسامة وإشارة بالرفض، فيما بدا المدير الفني جوزيه جوميز، متعجبًا من رفض الهدف الثالث.

  • Al-Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا حدث في المواجهة؟

    ودخل الأهلي، المباراة في غياب عدة عناصر، بين الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، والجناح الجزائري رياض محرز، الذين يشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

    وللعب ماتياس فارجاس دور البطولة في فوز الفتح، بعدما أحرز ثنائية النموذجي في الدقيقتين 43 و47، ليردّ على تقدم الراقي بهدف فالنتين أتانجانا، في الدقيقة 22.

    اقرأ أيضًا: الأهلي ضد الفتح | أمم إفريقيا "مسمار" في نعش يايسله .. ولماذا الإصرار على أفكارك يا ماتياس؟

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وكتبت ثنائية الفتح، الخسارة الأولى للأهلي في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، ليحلّ في المركز الرابع في ترتيب المسابقة، برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الرابع عشر، محققًا انتصاره الثاني في الدوري.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الفتح crest
الفتح
الفتح
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
0