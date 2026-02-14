Goal.com
عين على الحكم | رفض منح "قبلة الحياة" للفتح .. وذراع مروان يفجر غضب جورج جيسوس!

صدام كروي لم يخلُ من اللقطات المثيرة للجدل، من قِبل الحكم أحمد الرميخاني، الذي أدار مباراة الفتح والنصر، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفي ليلة عودة "الدون" كريستيانو رونالدو، مشاركة وتهديفًا، حقق النصر فوزًا على الفتح، بثنائية نظيفة، ليواصل تضييق الخناق على الهلال في صراع الصدارة.

  • ركلة جزاء لم تحتسب للفتح

    وبينما كان الفتح يبحث عن التعادل، بعد تقدم كريستيانو رونالدو، كان النموذجي على موعد مع لقطة أثارت حالة من الجدل، في الدقيقة 47، على خلفية إعاقة مراد باتنا، من قِبل مدافع النصر، إينيجو مارتينيز.

    الحكم تواصل مع تقنية الفيديو، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء، ما أشعل اعتراضات الجهاز الفني للفتح، بقيادة جوزيه جوميز.

    وفي هذا السياق، أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، أن قرار الحكم بعدم احتساب جزائية للفتح، لم يكن صحيحًا، مؤكدًا أنه كان ينبغي على الحكم التوجه إلى شاشة الفيديو من أجل مراجعة اللقطة.

  • ذراع مروان وغضب جيسوس

    وبالمثل، طالب لاعبو النصر باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 83، بداعي خطأ لمسة يد على مروان سعدان، لاعب الفتح، أثناء التعامل مع تسديدة جواو فيليكس.

    واكتفى الحكم الرميخاني، بالتواصل مع تقنية الفيديو، قبل أن يقرر استئناف اللعب، وسط غضب من قِبل المدير الفني جورج جيسوس، الذي بدا منفعلًا بشدة عند اللقطة.

  • Mohamed Simakan Cristiano Ronaldo NassrGetty

    إلغاء هدف للنصر

    وبينما كان محمد سيماكان، يحتفل بإحراز هدف ثانٍ للنصر، قرر الرميخاني إلغاء الهدف، بعد 6 دقائق من مراجعة اللقطة، التي لم تكن سهلة، قبل أن يطالب باستئناف اللعب، بداعي وقوع ساديو ماني، في خطأ التسلل، وفق ما أظهرت تقنية التسلل شبه الآلي.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد والفتح، في الجولتين 21 و22.

    أيضًا.. فاز النصر في 6 مباريات من أصل 6 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

