عين على الحكم | رفض منح "قبلة الحياة" للفتح .. وذراع مروان يفجر غضب جورج جيسوس!

وبينما كان الفتح يبحث عن التعادل، بعد تقدم كريستيانو رونالدو، كان النموذجي على موعد مع لقطة أثارت حالة من الجدل، في الدقيقة 47، على خلفية إعاقة مراد باتنا، من قِبل مدافع النصر، إينيجو مارتينيز.

الحكم تواصل مع تقنية الفيديو، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء، ما أشعل اعتراضات الجهاز الفني للفتح، بقيادة جوزيه جوميز.

وفي هذا السياق، أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، أن قرار الحكم بعدم احتساب جزائية للفتح، لم يكن صحيحًا، مؤكدًا أنه كان ينبغي على الحكم التوجه إلى شاشة الفيديو من أجل مراجعة اللقطة.