عين على الحكم | وسط ذهول سالم الدوسري و"شد واضح" لنجم الأخضر .. صافرات الاستهجان تغزو مباراة جزر القمر!

واستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب 2025، بفوز ثمين على سلطنة عمان بنتيجة (2-1)، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
وشهدت المباراة أكثر من لقطة، بين تألق سالم الدوسري الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأخضر، وتوج أداءه بصناعة تمريرتين حاسمتين إلى صالح الشهري وفراس البريكان، كما تمكن الأخضر من كسر نحسه مع ملعب المدينة التعليمية.
في المقابل، أثار نواف بوشل، ظهير المنتخب السعودي، حالة من الجدل، بعد تدخله العنيف على قدم لاعب عمان، جميل اليحمدي، فيما رصدته عدسة المباراة وهو يتفوه ببعض الأدعية، خوفًا من قرار الحكم بطرده، قبل أن يقرر الأردني أدهم المخادمة، الاكتفاء بالبطاقة الصفراء، بعد مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.
هذا الأمر فجر غضبًا كبيرًا لدى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب العماني، والذي هاجم الحكم، وأعاد اللقطة عبر شاشة الحاسب للحضور، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، فيما أجمع عدد من خبراء التحكيم، بأن بوشل بالفعل كان يستحق بطاقة حمراء.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي، مباراة الجولة الثالثة في كأس العرب 2025، في مواجهة المغرب، الذي يدخل اللقاء مفتقدًا لمهاجمه عبد الرزاق حمد الله، والذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة سلطنة عمان، بالجولة الثانية.