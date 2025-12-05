عين على الحكم | وسط ذهول سالم الدوسري و"شد واضح" لنجم الأخضر .. صافرات الاستهجان تغزو مباراة جزر القمر!

يبدو أن الحكم الكوستاريكي جوان جابرييل كالديرون، سيحمل سابقة لجماهير المنتخب السعودي، في ظل قراراته المثيرة للجدل، في مواجهة جزر القمر، ضمن بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره جزر القمر، على ملعب البيت في الخور، ضمن حساب الجولة الثانية من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، التي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر الجاري.

مواجهة شهدت أكثر من لقطة جدلية، ووقائع شد وجذب، صنع معها الحكم كالديرون جدلًا بقراراته المثيرة للجدل، والتي لاقت صافرات استهجان من الجماهير، في عدة لقطات.