Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | وسط ذهول سالم الدوسري و"شد واضح" لنجم الأخضر .. صافرات الاستهجان تغزو مباراة جزر القمر!

وقائع مثيرة للجدل في مباراة السعودية وجزر القمر..

يبدو أن الحكم الكوستاريكي جوان جابرييل كالديرون، سيحمل سابقة لجماهير المنتخب السعودي، في ظل قراراته المثيرة للجدل، في مواجهة جزر القمر، ضمن بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره جزر القمر، على ملعب البيت في الخور، ضمن حساب الجولة الثانية من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، التي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر الجاري.

مواجهة شهدت أكثر من لقطة جدلية، ووقائع شد وجذب، صنع معها الحكم كالديرون جدلًا بقراراته المثيرة للجدل، والتي لاقت صافرات استهجان من الجماهير، في عدة لقطات.

  • سالم الدوسري .. "تعرضت للدفع"

    وكاد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، أن يردّ فرصة محققة لجزر القمر، بمرتدّة سريعة في الدقيقة 19، كلّلها بتمريرة متبادلة "1-2" مع مصعب الجوير، قبل أن يتعرض للإعاقة من قِبل المدافع يانيش كاري.

    وظهر سالم الدوسري متعجبًا بشدة من قرار الحكم باستئناف اللعب، رغم إشارته بأنه تعرض للدفع من مدافع جزر القمر، داخل المنطقة، حيث طالب بركلة جزاء، إلا أن كالديرون رفض احتساب مخالفة.

    • إعلان
  • Abdulelah Al-Amri عبدالإله العمريkooora

    العمري يعترض .. "لمسة يد وصافرات استهجان"

    وبدوره، سارع المدافع عبد الإله العمري، من أجل مطالبة الحكم الكوستاريكي باحتساب خطأ لاعب على اللاعب يانيش كاري، في الدقيقة 30، خلال فرصة من جزر القمر.

    وعاد العمري ليتجه نحو الحكم، مطالبة إياه بركلة جزاء للأخضر في الدقيقة 38، بعد تنفيذ ركلة جزاء، ليفاجأ لاعبو المنتخب السعودي، بواقعة لمسة يد من لاعب المنافس، إلا أن كالديرون أصر على مواصلة اللعب.

  • FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP

    الواقعة الأغرب .. شد واضح لم يقنع كالديرون

    وكانت الواقعة الأكثر غرابة خلال الشوط الأول من المواجهة، في الدقيقة 41، حينما تعرض فراس البريكان، مهاجم المننتخب السعودي، لشد واضح، من قِبل المدافع كريم محمد، داخل المنطقة.

    البريكان أظهر لقطة استبسالية، حيث واصل لعب الكرة رغم سقوطه على أرض الملعب، ليقوم بالتسديد تجاهل المرمى.

    وتواصل الحكم كالديرون مع تقنية الفيديو، من أجل تحديد ما إذا كانت ركلة جزاء، إلا أنه قرر بغرابة استئناف المباراة.

    وحول الواقعة التي تعرض لها فراس البريكان، أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، لصحيفة "الرياضية"، أن المسك كان واضحًا، ومؤثرًا داخل المنطقة، وبالتالي كان ينبغي منح الأخضر ركلة جزاء، ما يؤكد خطأ قرار الحكم باستئناف اللعب.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    الأخضر يواجه جزر القمر بدون رينارد

    ويتولى فرانسوا رودريجيز، قيادة المنتخب السعودي أمام جزر القمر، في ظل غياب المدير الفني هيرفي رينارد، الذي توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، من أجل حضور مراسم احتفال قرعة كأس العالم 2026، والتي أقيمت في مركز جون كينيدي بالعاصمة واشنطن.

    وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، ليضرب موعدًا مع إسبانيا، بطل يورو 2024، وكذلك كاب فيردي وأوروجواي.

  • المنتخب السعودي يفوز على عمان

    واستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب 2025، بفوز ثمين على سلطنة عمان بنتيجة (2-1)، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

    وشهدت المباراة أكثر من لقطة، بين تألق سالم الدوسري الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأخضر، وتوج أداءه بصناعة تمريرتين حاسمتين إلى صالح الشهري وفراس البريكان، كما تمكن الأخضر من كسر نحسه مع ملعب المدينة التعليمية.

    في المقابل، أثار نواف بوشل، ظهير المنتخب السعودي، حالة من الجدل، بعد تدخله العنيف على قدم لاعب عمان، جميل اليحمدي، فيما رصدته عدسة المباراة وهو يتفوه ببعض الأدعية، خوفًا من قرار الحكم بطرده، قبل أن يقرر الأردني أدهم المخادمة، الاكتفاء بالبطاقة الصفراء، بعد مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

    هذا الأمر فجر غضبًا كبيرًا لدى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب العماني، والذي هاجم الحكم، وأعاد اللقطة عبر شاشة الحاسب للحضور، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، فيما أجمع عدد من خبراء التحكيم، بأن بوشل بالفعل كان يستحق بطاقة حمراء.

    ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي، مباراة الجولة الثالثة في كأس العرب 2025، في مواجهة المغرب، الذي يدخل اللقاء مفتقدًا لمهاجمه عبد الرزاق حمد الله، والذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة سلطنة عمان، بالجولة الثانية.

كأس العرب
المغرب crest
المغرب
المغرب
السعودية crest
السعودية
السعودية
كأس العرب
عمان crest
عمان
عمان
جزر القمر crest
جزر القمر
جزر القمر