ittihad vs shabab alahlikooora
محمود خالد

عين على الحكم | طرد أضحك نجم الاتحاد .. والجريس يرفض إنقاذ العميد بـ"جزائية" أمام الخليج

الفار عنوان مباراة الخليج والاتحاد..

يبدو أن سامي الجريس، حكم مباراة الخليج والاتحاد، سيصنع مادة خصبة للأحاديث الجدلية، حول قراراته التحكيمية في المواجهة المُقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الخليج والاتحاد، حيث يقوده حكم الساحة، سامي الجريس، ويعاونه محمد وزي ومحمد المرشد، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، كما يدير رائد الزهراني تقنية الفيديو، ويعاونه محمد الحنفوش.

  • مفاجأة كبرى في الشوط الأول

    وصنع الخليج مفاجأة كبرى خلال الشوط الأول، بعدما تقدم بثلاثية جاءت عن طريق جوشوا كينج في الدقيقة 14، ثم أضاف كوستاس فورتونيس هدفين، في الدقيقتين 18 و37.

    وشهد الشوط الأول العديد من القرارات التحكيمية، حيث لجأ سامي الجريس إلى تقنية الفيديو في أكثر من مناسبة، سواءً لاحتساب ركلة جزاء أو إشهار بطاقات حمراء.

    وارتكب حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، خطأ فادحًا أسفر عن الهدف الثاني للخليج، بعد تقدمه خارج المنطقة، ثم تمرير الكرة إلى الدفاع، قبل أن ينجح الخليج في قطعها، ليوقّع فورتونيس على الهدف بتسديدة بعيدة المدى.

    • إعلان
  • Fabinho Hossam Aouar IttihadGetty

    طرد أضحك نجم الاتحاد

    وقرر سامي الجريس، إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه متوسط ميدان الاتحاد، فابينيو تفاريس، بداعي دهس قدم المنافس، في الدقيقة 32.

    وقام الجريس بإشهار بطاقة صفراء أمام فابينيو في البداية، قبل أن يتوجه إلى مراجعة اللقطة، ثم يعود لتغيير البطاقة وإشهار الطرد، ليكتفي البرازيلي بالضحك ثم غادر أرض الملعب.

    ووجه فابينيو ضربتين للاتحاد؛ الأولى بافتقاد أحد عناصر وسط الفريق، والذي كان متأخرًا بهدفين حينها، والثاني هو غيابه عن مباراة الديربي المُقبلة أمام الأهلي.

  • ركلة جزاء لم تحتسب للعميد

    من ناحية أخرى، طالب لاعبو الاتحاد، باحتساب ركلة جزاء، بداعي خطأ لمسة يد على دفاع الخليج، أثناء كرة عرضية من روجر فيرنانديز، إلا أن سامي الجريس قرر استئناف اللعب، دون احتساب جزائية للعميد.

    في المقابل، أقرّ الجريس ركلة جزاء لصالح الخليج، بداعي خطأ من ماريو ميتاي، ليوقع كوستاس على الهدف الثالث في الدقيقة 37.

    أضف إلى ذلك، قرار الحكم سامي الجريس برفض احتساب هدف أحرزه موسى ديابي لصالح الاتحاد، بداعي وجود لمسة يد.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بنزيما يغيب عن المواجهة

    وتشهد مباراة الخليج والاتحاد، غياب القائد الفرنسي كريم بنزيما، لمعاناته من إصابة خفيفة، أجبرت المدرب سيرجيو كونسيساو، على استبعاده من قائمة المواجهة.

    وسجل بنزيما الغياب السادس عن مباريات الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، حيث جاءت قائمة غياباته في المباريات التالية..

    * مباراة الجولة الثانية من دوري روشن: الاتحاد (4-2) الفتح.

    * مباراة الجولة الثالثة من دوري روشن: النجمة (0-1) الاتحاد.

    * مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة: الوحدة الإماراتي (2-1) الاتحاد.

    * مباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة: الشرطة العراقي (1-4) الاتحاد.

    * مباراة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة (0-1) الاتحاد.

    في المقابل، شارك كريم بنزيما في سبع مباريات مع الاتحاد، على مدار الموسم، حيث سجل 4 أهداف ولم يصنع أي تمريرة حاسمة، فيما حقق العميد فوزين فقط بمشاركة قائده الفرنسي، مقابل تعادل وحيد و4 هزائم.

  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ضربة قوية بعد إنجاز النصر

    وتولى سيرجيو كونسيساو تدريب الاتحاد، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتذبذب النتائج، بعد الخسارة أمام النصر بثنائية في الجولة الرابعة، فيما قاد كونسيساو العميد للتعادل مع الفيحاء في المجمعة بنتيجة (1-1)، ضمن دوري روشن، ثم اكتساح الشرطة العراقي (4-1)، في النخبة الآسيوية، قبل الخسارة أمام الهلال (0-2).

    وتمكن كونسيساو من تحقيق المفاجأة بإقصاء النصر من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليثأر من خسارتي السوبر والدوري، ويحجز مقعدًا في ربع النهائي.

    وفيما يلي، نستعرض روزنامة الاتحاد المُقبلة، حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر..

    * 4 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الشارقة الإماراتي "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 8 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

    وأفادت تقارير بأن الهلال أرسل إشعارًا رسميًا إلى نادي الخليج، من أجل بدء التفاوض مع

    ومن المقرر أن يشهد دوري روشن، فترة توقف دولي، خلال شهر نوفمبر، في ظل خوض المنتخب السعودي مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستشهد فترة توقف أخرى، خلال فترة إقامتها بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.

    وقبل مباراة الخليج، كان الاتحاد يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن، برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر، المتصدر بالعلامة الكاملة، ليصبح العميد في اختبار صعب للحفاظ على لقبه الذي توج به خلال موسم 2025-2026.

    في المقابل، أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة بين الاتحاد والشباب، في تكرار لأحداث نصف نهائي النسخة الماضية، التي شهدت تأهل العميد للمباراة النهائية، قبل الظفر باللقب.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب