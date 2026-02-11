Getty Images Sport
عودة هاري ريدناب! أسطورة توتنهام يكشف عن رغبته في الحلول محل توماس فرانك كمدرب للفريق
نهاية حقبة: إقالة فرانك من منصب مدرب توتنهام
تم تعيين فرانك مدربًا رئيسيًا لتوتنهام في يونيو 2025، ليحل محل أنجي بوستيكوجلو. تم استهداف الدنماركي بعد أن حول برينتفورد إلى فريق راسخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن صعد معهم من دوري الدرجة الثانية في عام 2021.
ومع ذلك، جعل أسلوب فرانك المحافظ من الصعب على مشجعي توتنهام أن يتقبلوه، حتى عندما كانت النتائج في بداية الموسم أكثر إيجابية قليلاً. انقلب عليه العديد من المشجعين خلال شهر نوفمبر الصعب، الذي شهد هزائمهم في ديربي لندن أمام تشيلسي وأرسنال وفولهام.
بعد الهزيمة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء، قرر مجلس إدارة توتنهام أن موقف فرانك أصبح غير مقبول وتم إقالته في صباح اليوم التالي.
وجاء في بيان: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدرب الرئيسي للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم.
تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا.
"ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري.
طوال فترة عمله في النادي، أبدى توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده لدفع النادي إلى الأمام. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".
عودة ريدكناب؟ المدير الفني السابق منفتح على فكرة العودة
الآن، صرح المدرب السابق ريدكناب لقناة سكاي سبورتس أنه سيستمتع بالعودة إلى توتنهام، على الرغم من أنه اعترف بأنه لا يتوقع تلقي مكالمة هاتفية من النادي بشأن الشاغر.
"هل أرغب في ذلك؟ بالطبع سأفعل ذلك! دون أدنى شك"، قال ريدكناب عن وظيفة توتنهام. "لكن اسمعوا، أنا واقعي. أنا لا أعيش في عالم الخيال، أتعلمون؟ من المشكوك فيه جدًا أن أحصل على الوظيفة، لكن، أتعلمون، هل يمكنني القيام بهذه المهمة؟ نعم، بالطبع يمكنني القيام بها.
"ما يحتاجونه الآن هو شخص يذهب إلى هناك، ويعود إلى الأساسيات، ويعمل بجد، وعندما تفقد الكرة لا تخجل من الجري ومحاولة استعادتها. عندما تخسر، كما تعلم، أغلق المساحات، اعمل مع زملائك، ثق بنفسك قليلاً، اجعلهم يؤمنون بأنفسهم. إذا ذهب شخص ما إلى هناك وفعل ذلك، يمكنهم الحصول على النتائج التي يحتاجونها، لكن الأمر لن يكون سهلاً".
من الهبوط إلى دوري أبطال أوروبا: فترة ريدكناب مع توتنهام
أدار ريدكناب توتنهام لأول مرة بين عامي 2008 و 2012. عند تعيينه، كان توتنهام يحتل المركز العشرين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثماني مباريات في موسم 2008-09، لكنه سرعان ما تمكن من استقرار الفريق الذي أنهى الموسم في المركز الثامن. في الموسم الأول الكامل لريدكناب، احتل توتنهام المركز الرابع - وهو أعلى ترتيب له في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز حتى ذلك الحين - ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أن كان يعرف باسم كأس أوروبا في عام 1962.
تحت قيادة ريدكناب، وصل توتنهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2010-11، حيث تألق لاعبون مثل غاريث بيل ولوكا مودريتش تحت قيادته الشهيرة. في النهاية، تم إقالة ريدكناب في نهاية موسم 2011-12 على الرغم من احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، حيث حرم فوز تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم من المشاركة في أكبر مسابقة للأندية الأوروبية، حيث احتل البلوز المركز السادس.
لا يزال مشجعو توتنهام يحترمون ريدكناب إلى حد كبير، وقد كان ضيف شرف في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب وايت هارت لين السابق في عام 2017. كانت آخر وظيفة إدارية للمدرب البالغ من العمر 78 عامًا في نفس العام مع بيرمنغهام سيتي، وهو بعيد عن الملاعب منذ ذلك الحين.
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
يستمر البحث عن مدرب جديد لتوتنهام، حيث من المتوقع أن يعين النادي مدربًا مؤقتًا قبل تعيين مدرب دائم في الصيف. وقد ارتبط اسم المدرب السابق ومدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو بشدة بالعودة بعد كأس العالم، حيث هتف مشجعو توتنهام باسمه خلال هزيمة الثلاثاء أمام نيوكاسل.
