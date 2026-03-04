"تضارب مصالح" يفجر أزمة بين ريال مدريد ومبابي .. الفرنسي يرفض خطة إنقاذ الموسم ويذهب لـ"صانع المعجزات" لعلاج إصابته!

Goal.com
يستمر النجم الفرنسي كيليان مبابي في تصدر العناوين هذا الموسم، بسبب أهدافه الغزيرة مع ريال مدريد، وكذلك الأزمات التي يعيشها منذ انتقاله إلى الميرينجي.

صاحب الـ27 سنة يقدم مستويات مميزة على الجانب الفردي، سجل 38 هدفًا ولعب 6 تمريرات حاسمة، رغم كل الفوضى المحيطة به في ملعب سانتياجو بنرابيو.

ريال افتقد لخدمات مبابي في الهزيمة الأخيرة أمام خيتافي، والتي جعلت حظوظ الميرينجي غاية في الصعوبة من أجل الفوز بالدوري الإسباني، مما يجعل الفريق مهددًا بخسارة "كل شيء هذا الموسم".

تلك الاحتمالية أصبحت قريبة جدًا من التحقق، بسبب إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى باقي الغيابات الأخرى بالفريق، ولكن تظل مشكلة مبابي هي الأكبر والأكثر تأثيرًا.

اللاعب يعاني من مشكلة في الرباط الصليبي الخلفي لركبته اليسرى، مما يجعل موسمه على المحك، والوضع في ريال مدريد لا يحتمل ذلك أبدًا!

    خلاف بين ريال مدريد ومبابي

    إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قالت إن هناك حالة من الخلاف بين الطرفين، وذلك بخصوص موعد العودة مرة أخرى من الإصابة لإنقاذ الموسم.

    ريال مدريد كان يخطط لعودة مبابي للملاعب خلال 3 أسابيع، مما يجعله متاحًا للمشاركة مع الفريق في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام خصمه الإنجليزي مانشستر سيتي.

    ومع ذلك، معسكر مبابي يرفض هذه الفكرة تمامًا، ولا يرحب بالخطة الموضوعة من إدارة النادي لعودته، وهناك اعتقاد بأنها تجازف بلياقة اللاعب وإمكانية تعرضه لانتكاسة تنهي موسمه بالكامل.

    وقبل 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، يفضل مبابي تجنب أي مجازفة ممكنة للحفاظ على فرصته في المشاركة بالبطولة مع المنتخب الفرنسي.

    تضارب مصالح

    هنا تكمن المشكلة بين ريال مدريد ومبابي، إدارة النادي تعلم جيدًا أنه لو حقق الفريق شيئًا ما هذا الموسم سيكون من خلال الفرنسي، لأنه اللاعب الأكثر ثباتًا وحفاظًا على مستواه.

    جود بيلينجهام وأردا جولر وفينيسيوس جونيور وفرانكو ماتانتونو، جميعهم يعانون من انعدام في ثبات المستوى، ودخول موقعة مانشستر سيتي من دون مبابي، يعني أن الآمال في الفوز بدوري الأبطال أصبحت شبه مستحيلة.

    الفريق خسر السوبر مع تشابي ألونسو، وخرج من كأس ملك إسبانيا فور قدوم ألفارو أربيلوا، والآن يبتعد عن برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ4 نقاط، ومن غير المتوقع أن يقوم بتقليص الفارق في ظل الغيابات والمستوى الحالي.

    الأمل يتبقى في دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف، طريق ريال مدريد به العديد من المصاعب، مانشستر سيتي أولًا، ثم بعدها قد يجد نفسه أمام بايرن ميونخ وربما باريس سان جيرمان أو ليفربول.

    وجود مبابي ولو في مباراة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي، يعزز حظوظ ريال في مواصلة مساعيه بعدم الخروج بموسم صفري آخر يزيد المتاعب لدى الجماهير ويضع المزيد من الضغوط على الإدارة.

    خطة لحل الأزمة

    صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن مبابي قرر اللجوء إلى حل سحري للتغلب على تلك المعضلة، ومحاولة العودة في أقرب وقت ممكن لإنقاذ ريال مدريد من كارثة محققة.

    ويأتي ذلك عن طريق استعانته بالطبيب الفرنسي المعروف، برتراند سونيري كوتي، والذي يعتبر من أشهر المتخصصين في جراحة العظام لدى الرياضيين بمختلف أنحاء العالم.

    سونيري كوتيه يتمتع بخبرة هائلة في هذا المجال، وعالج العديد من النجوم، كان أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أجرى جراحة خطيرة في الركبة في عام 2022، بالإضافة إلى مختار دياكابي لاعب فالنسيا العائد من إصابة مُروعة في التحام مع أوريليان تشواميني لاعب ريال.

    الطبيب الفرنسي يتمتع بعلاقة ممتازة مع ريال مدريد أيضًا، حيث سبق له علاج كريم بنزيما في 2014، كما يجري سنويًا أكثر من 600 عملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي والأربطة المتعددة.

    الحالة الأبرز في مسيرة سونيري، كانت مساعدته للمتزلج فالنتين جيرو موين، والذي عانى من خلع في كلتا ركبتيه بعد سقوط مُروع بسرعة 120 كم/ساعة، حيث عاد إلى ممارسة اللعبة بعد أربعة أشهر فقط من الحادث، قبل الظهور في المنافسات مرة أخرى بعد 666 يومًا بعدما استعاد العافية في ركبتيه.

    الأمر تم وصفه وقتها بـ"معجزة في الطب الرياضي"، لأن الجميع توقع ألا يتمكن من العودة للتزلج من جديد، ويأمل مبابي وريال مدريد في الخروج بمعجزة أخرى أقل صعوبة بكثير، وهي استعادة اللاعب للمشاركة في دور الـ16 من دوري الأبطال!

