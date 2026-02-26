Goal.com
مباشر
Lionesses talking points GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

عودة ليا ويليامسون، دور جيس بارك وستة نقاط نقاش حول فريق "الأسود" الإنجليزي للسيدات، في الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا لبدء حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

لأول مرة منذ فوزها ببطولة أمم أوروبا الصيف الماضي، تعود "الأسودات" إلى المنافسة، حيث تبدأ حملة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 بمواجهة أوكرانيا يوم الثلاثاء. وبعد أربعة أيام، تستضيف إنجلترا أيسلندا، سعياً وراء بداية مثالية في صراعها مع إسبانيا حاملة اللقب على المركز الوحيد المؤهل تلقائياً في المجموعة.

لن تكون نهاية العالم إذا لم تتصدر الأسودات المجموعة. سيكون فريق سارينا ويجمان مرشحًا قويًا في مباريات الملحق إذا وصل الأمر إلى ذلك، بصفته بطل أوروبا مرتين متتاليتين ووصيفًا في كأس العالم الأخيرة. ومع ذلك، فإن حجز تذكرة إلى البرازيل في أسرع وقت ممكن سيسمح لإنجلترا بتحويل تركيزها إلى الاستعدادات لتلك البطولة في وقت مبكر، مما يعني أنه يمكنها جدولة مباريات ودية مفيدة ضد منافسين عالميين بدلاً من الاضطرار إلى خوض مباراتين تأهيليتين.

يتوقع معظم الناس أن تخوض "الأسودات" وإسبانيا معركة حامية الوطيس على الصدارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المرجح أن تكون المواجهات بينهما حاسمة. لكن المباريات ضد أوكرانيا وأيسلندا ستلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تحديد أي من هاتين القوتين سيحجز تذكرته في يونيو، وأيهما سيضطر إلى اللجوء إلى مباريات الملحق.

لحسن الحظ، بعد أن تعاملت إنجلترا مع غياب العديد من النجمات في المباريات الودية التي أعقبت يورو 2025، أصبح منتخب إنجلترا في وضع أقوى بكثير خلال فترة التوقف الدولية هذه، مع عودة لاعبات مثل ليا ويليامسون ولورين جيمس وهانا هامبتون.

مع بدء فريق Lionesses حملته للتأهل لكأس العالم، واتخاذه الخطوات الأولى نحو الانتقام من هزيمته أمام إسبانيا في نهائي 2023، يختار GOAL ستة أشياء يجب الانتباه إليها خلال الأسبوع المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    عودة ويليامسون

    كان هناك الكثير من الإصابات التي كان على إنجلترا التعامل معها في نهاية عام 2025، مما يعني أن إعلان تشكيلة ويجمان الأخيرة كان بطبيعة الحال مختلفًا كثيرًا مع عودة لاعبات مثل هامبتون وجيمس إلى الفريق. وقد أظهرت نجمتا تشيلسي أداءً رائعًا منذ عودتهما إلى الملاعب، وستقدمان دفعة قوية للأسود الإنجليزية هذا الأسبوع.

    لكن اللاعبة الأكثر بروزًا التي ستعود إلى منتخب إنجلترا في هذه العطلة، بصفتها قائدة الفريق، هي ويليامسون. لم تلعب مدافعة أرسنال مع منتخب بلادها منذ بطولة أمم أوروبا، وعلى الرغم من أن خط دفاع "الأسودات" لا يتوقع أن يتعرض لضغط شديد في المباريات ضد أوكرانيا وأيسلندا، فإن ما يمكن أن تقدمه ويليامسون في الاستحواذ على الكرة قد يكون حاسمًا في كسر دفاع الفريقين اللذين من المرجح أن يلعبان بخط دفاع منخفض.

    قد لا تتمكن قائدة منتخب إنجلترا من لعب المباراتين. فهي لم تشارك سوى في ثلاث مباريات مع آرسنال هذا الموسم، ولا تزال تستعيد لياقتها البدنية الكاملة بعد فترة غيابها عن الملاعب. لكن مهما كانت الدقائق التي ستلعبها، فمن المرجح أن تقدم مساهمات مهمة، سواء في الاستحواذ على الكرة أو في عملها الدفاعي أو بقيادتها. سيكون منتخب "الأسودات" دائمًا أفضل عندما تلعب ويليامسون.

    • إعلان
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    عدم اليقين في مركز الدفاع

    على الرغم من أنها لم تصل بعد إلى ذروة لياقتها البدنية، إلا أن عودة ويليامسون تستحق المزيد من الاهتمام بسبب حالة بقية المدافعات المتاحات لويجمان. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن اثنتين من الخيارات الرئيسية للأسودات، وهما جيس كارتر وإسمي مورغان، لا تلعبان حالياً.

    تلعب كلتاهما في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، الدوري الأعلى في الولايات المتحدة، الذي لا يبدأ موسم 2026 حتى منتصف مارس. وهذا يعني أن كلاهما لا تزالان في مرحلة ما قبل الموسم، مما يستلزم الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التدريبات والراحة، بالإضافة إلى احتمال فقدان اللياقة البدنية.

    في حديثها إلى GOAL العام الماضي عن التحدي المتمثل في الحفاظ على لياقتها البدنية وجاهزيتها الكاملة لهذا المعسكر الأول من العام، اعترفت كارتر بأنها "كافحت كثيرًا" بعد انتقالها إلى الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL). وقالت: "لقد تعلمت الأشياء التي تنجح وتلك التي لا تنجح، لذا آمل أن أتمكن من تطبيق هذه الأشياء في فترة ما بين المواسم هذه المرة".

    على الورق، قد يعتقد المرء أن ويجمان لديها ما يكفي في التشكيلة بحيث لا تحتاج إلى الاستعانة بكارتر ومورغان كثيرًا. أليكس غرينوود ومايا لو تيسييه، التي حصلت على المزيد من الفرص في مركز الظهير في نهاية العام الماضي، موجودتان في التشكيلة، وكذلك لوت ووبن-مو، مدافعة أرسنال التي لعبت دقائق أكثر بكثير على مستوى النادي في الأشهر الأخيرة بسبب إصابات ويليامسون واللاعبة الإنجليزية الشابة كاتي ريد.

    ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى غرينوود ولي تيسييه في مراكز الظهير. ذلك لأن كل من لوسي برونز وتايلور هيندز عادتا للتو من الإصابة، في حين لا تزال نيام تشارلز خارج التشكيلة. لم يتم اختيار أنوك دنتون هذه المرة، حيث استدعت ويجمان بوبي باتينسون للمرة الأولى بدلاً منها.

    قد تؤدي هذه الظروف إلى تقلص خيارات قلب الدفاع بسرعة، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتعامل مدربة إنجلترا مع هذه الحالة. لا يُتوقع أن تخضع مدافعاتها لاختبار كبير خلال هذه الفترة، ولكن هذا يعني فقط أنهن بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حدة ويقظة ليتمكنوا من التعامل مع أي خطر قد ينشأ. 

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    دور بارك

    هناك حجة مفادها أنه لا يوجد لاعب إنجليزي في حالة أفضل من جيس بارك في الوقت الحالي. اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا تظهر أداءً رائعًا مع مانشستر يونايتد، بعد أن تولت دورًا حرًا مع الشياطين الحمر يناسب إبداعها تمامًا ويبدو أنه يخرج أفضل ما لديها. السؤال الكبير هو، كيف ينعكس ذلك على إنجلترا؟ هذا ما ستفكر فيه ويجمان بالتأكيد.

    هذا الأسبوع، ستفتقد الأسودات إيلا تون، التي لعبت في مركز رقم 10 في تسع من آخر 11 مباراة. لن يكون استبدالها ببارك مفاجأة، على الرغم من أنها تألقت في مانشستر يونايتد من خلال لعبها في مركز أوسع يسمح لها بالتحرك في أي مساحة تظهر. إذا لعبت بارك في مركز متوسط، فيجب منحها الحرية، بدلاً من تقييدها في وسط الملعب.

    ما يجعل موقع بارك المحتمل أكثر إثارة للاهتمام هو عودة جيمس، لاعبة أخرى تتمتع بدور حر في تشيلسي مؤخرًا. استخدمت ويجمان جيمس في المركز رقم 10 من قبل، لكنها نقلتها إلى الجناح خلال يورو 2025، وبدا أن ذلك يوفر توازنًا أفضل للفريق.

    هل هناك مجال في تشكيلة إنجلترا الأساسية لمنح كلاهما أدوارًا تعبيرية مماثلة؟ ربما يمكن أن ينجح ذلك في هذه المباريات. لكن ضد فريق مثل إسبانيا، ربما لا. وهذا أمر قد تقيّمه ويجمان هذا الأسبوع.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    لا راحة لروسو؟

    في حين أن إنجلترا لديها خيارات عديدة في بعض المراكز، إلا أن مركز المهاجم الوسطى ليس أحدها. أليسيا روسو، المهاجمة الأساسية للأسود، في حالة بدنية جيدة وتسجل الأهداف، حيث دخلت فترة التوقف بعد أن سجلت خمسة أهداف في آخر ست مباريات لها مع أرسنال. لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن اللاعبات اللواتي عادة ما يدعمنها.

    ميشيل أجيمانغ غائبة عن الملاعب منذ أن تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الفوز على أستراليا في أكتوبر الماضي، ولن تكون متاحة مرة أخرى هذا الموسم. أما آجي بييفر-جونز، فقد عانت من إصابة في الكاحل في الأسابيع الأخيرة، مما حد من مشاركتها في ثلاث مباريات فقط مع تشيلسي منذ بداية العام. كل هذه المشاركات كانت من على مقاعد البدلاء، ولم تزد عن 48 دقيقة من اللعب.

    الخبر السار هو أن روسو حصلت على قسط من الراحة على مستوى النادي مؤخرًا. كانت على مقاعد البدلاء في اثنتين من آخر ست مباريات لأرسنال، وهو أمر نادر بالنسبة للنجمة السابقة لمانشستر يونايتد، لذا فإن مشاركتها في مباراتي إنجلترا هذا الأسبوع لن تؤثر كثيرًا على حملها.

    ومع ذلك، ربما كانت هذه المباريات فرصة لمنح فرصة لاعبة أخرى في المركز رقم 9. للأسف، لا توجد خيارات كثيرة لهذا الدور بسبب الإصابات ولأن ويجمان لم تضف لاعبة أخرى في هذا المركز إلى تشكيلتها.

  • England Women 2025Getty Images

    هوامش دقيقة

    يتوقع معظم الناس أن تهزم إنجلترا وإسبانيا كل من أوكرانيا وأيسلندا بسهولة في مباريات الذهاب والإياب على مدار الأشهر القليلة المقبلة، مما يجعل المواجهات بين القوتين البارزتين في كرة القدم النسائية الأوروبية هي التي ستحدد في النهاية من سيتصدر هذه المجموعة التأهيلية. ومع ذلك، عندما التقى الفريقان في دوري الأمم النسائي 2025، تقاسما الفوز في مباريات الذهاب والإياب، حيث فازت إنجلترا بنتيجة 1-0 في ويمبلي قبل أن تنتصر إسبانيا 2-1 في كاتالونيا، مما يعني أن فارق الأهداف في هاتين المباراتين كان متعادلاً أيضاً.

    بشكل أساسي، ليس من المستبعد على الإطلاق أن يتحدد الفائز في هذه المجموعة بناءً على فارق الأهداف، بدلاً من النقاط أو سجل المواجهات المباشرة. لذلك، من الضروري ألا تتعثر إنجلترا في المباريات ضد أوكرانيا وأيسلندا، كما قد يكون من المهم أيضًا تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في هذه المباريات.

    لحسن الحظ، فإن تحقيق انتصارات كبيرة هو أمر تتفوق فيه "الأسودات" تحت قيادة ويجمان مقارنة بالأنظمة السابقة. ومع ذلك، فإنهن معرضات أيضًا لانتكاسات مفاجئة، مثل الهزيمة أمام بلجيكا والتعادل مع البرتغال العام الماضي.

    بالطبع، يجب أن تكون الأولوية هي الحصول على النقاط الثلاث. ولكن إذا وجدت إنجلترا نفسها في وضع مريح، فقد يكون من المهم أيضًا الضغط على دواسة الوقود والمضي قدمًا بقوة. سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستكون النتائج التي ستسجلها "الأسودات" وإسبانيا في هذه العطلة، قبل أن يلتقي الفريقان لأول مرة في أبريل.

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    المزيد من الظهورات الأولى؟

    تأمل ويجمان أن يفوز فريقها بسهولة في هاتين المباراتين لعدة أسباب، منها أن ذلك قد يمهد الطريق لمزيد من الظهور الأول لعدد من اللاعبات مع منتخب إنجلترا. هناك لاعبتان لم يسبق لهما اللعب مع المنتخب في تشكيلة فريق Lionesses هذا الشهر، وإذا أتيحت الفرصة المناسبة، فمن المؤكد أن الجهاز الفني سيرغب في معرفة المزيد عن قدرات الوجوه الجديدة من خلال إشراكهن في الملعب.

    إحدى هاتين اللاعبتين هي فريا جودفري، المهاجمة الموهوبة البالغة من العمر 20 عامًا والتي عادت إلى منتخب إنجلترا الأول بعد أن تم استدعاؤها لأول مرة في نوفمبر. كانت جودفري في حالة رائعة مع لندن سيتي ليونيس هذا الموسم، وتأتي إلى المعسكر بعد أن سجلت هدفين وصنعت هدفًا واحدًا في آخر خمس مباريات لها. مع إصابة بيث ميد وعودة كلوي كيلي للتو من فترة غياب، قد تحصل جودفري على فرصة للعب لبضع دقائق في الجناح.

    باتينسون هي اللاعبة الجديدة الأخرى التي تم استدعاؤها. تعرضت زميلة جودفري في النادي لإصابات هذا الموسم، لكنها عادت إلى لياقتها الكاملة في الأسابيع الأخيرة، وشاركت في جميع مباريات لندن سيتي الست الأخيرة. 

    وقالت ويجمان عن اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا الأسبوع الماضي: "أعتقد أنها قدمت أداءً جيدًا للغاية. إنها لاعبة ظهير أيسر، نشطة للغاية، تغطي الجناح بأكمله، وتأخذ الكثير من المبادرات، وما يعجبني أيضًا هو أنها عندما تكون في حوزتها الكرة، فإنها تريد حقًا اللعب في الهجوم".

    مع عودة هيندز مؤخرًا من الإصابة، وغياب تشارلز، وعدم استدعاء دنتون، قد تكون باتينسون، مثل جودفري، ضمن التشكيلة التي سيختارها المدرب الذي منح ما لا يقل عن سبعة لاعبين فرصة الظهور لأول مرة في عام 2025.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
أوكرانيا crest
أوكرانيا
UKR
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
آيسلندا crest
آيسلندا
ISL
0