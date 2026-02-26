عودة ليا ويليامسون، دور جيس بارك وستة نقاط نقاش حول فريق "الأسود" الإنجليزي للسيدات، في الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا لبدء حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

لن تكون نهاية العالم إذا لم تتصدر الأسودات المجموعة. سيكون فريق سارينا ويجمان مرشحًا قويًا في مباريات الملحق إذا وصل الأمر إلى ذلك، بصفته بطل أوروبا مرتين متتاليتين ووصيفًا في كأس العالم الأخيرة. ومع ذلك، فإن حجز تذكرة إلى البرازيل في أسرع وقت ممكن سيسمح لإنجلترا بتحويل تركيزها إلى الاستعدادات لتلك البطولة في وقت مبكر، مما يعني أنه يمكنها جدولة مباريات ودية مفيدة ضد منافسين عالميين بدلاً من الاضطرار إلى خوض مباراتين تأهيليتين.

يتوقع معظم الناس أن تخوض "الأسودات" وإسبانيا معركة حامية الوطيس على الصدارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المرجح أن تكون المواجهات بينهما حاسمة. لكن المباريات ضد أوكرانيا وأيسلندا ستلعب أيضًا دورًا كبيرًا في تحديد أي من هاتين القوتين سيحجز تذكرته في يونيو، وأيهما سيضطر إلى اللجوء إلى مباريات الملحق.

لحسن الحظ، بعد أن تعاملت إنجلترا مع غياب العديد من النجمات في المباريات الودية التي أعقبت يورو 2025، أصبح منتخب إنجلترا في وضع أقوى بكثير خلال فترة التوقف الدولية هذه، مع عودة لاعبات مثل ليا ويليامسون ولورين جيمس وهانا هامبتون.

مع بدء فريق Lionesses حملته للتأهل لكأس العالم، واتخاذه الخطوات الأولى نحو الانتقام من هزيمته أمام إسبانيا في نهائي 2023، يختار GOAL ستة أشياء يجب الانتباه إليها خلال الأسبوع المقبل...