فيديو | "هناك 3 أمور تافهة" .. بتال القوس : أعرف السبب "غير المُعلن" وراء إضراب رونالدو مع النصر ولكن!

قال الإعلامي بتال القوس، إن هناك بعض التفاصيل الخاصة بأزمة كريستيانو رونالدو وإضرابه عن المباريات مع النصر، لم يتم الكشف عنها إلى وسائل الإعلام.

الأسباب المعروفة للجميع، تتمثل في اعتراضه على سياسة النادي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، مقارنة بالهلال الذي تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم كريم بنزيما، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية الأخرى.

رونالدو تغيب عن مباريات النصر الأخيرة ضد كل من الاتحاد والرياض، وكذلك أمام أراكاداغ في دوري أبطال آسيا 2، ويبدو أنه سيعود أخيرًا لصفوف الفريق، اليوم، السبت، بمواجهة الفتح في الجولة 21 من دوري روشن السعودي.