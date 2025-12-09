Getty Images Sport
عودة النجم الغائب.. مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة فرانكفورت بدوري الأبطال!
برشلونة في مواجهة "حاسمة" بدوري أبطال أوروبا
يستعد برشلونة لمباراة لا تقبل القسمة على اثنين في دوري أبطال أوروبا، إذ لا يمكن للنادي الكتالوني تحمل المزيد من التعثرات في أكبر مسابقة أوروبية.
إذا أراد التواجد ضمن الثمانية الأوائل، التي تضمن له الصعود المباشر إلى ثمن النهائي، فيجب عليه تأمين النقاط التسع المتبقية (التي لا تزال في الملعب) في هذه المرحلة الأولى من البطولة القارية.
يحتل برشلونة المركز الثامن عشر في الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بواقع انتصارين وتعادل وهزيمتين.
أما فرانكفورت، فيحل في المرتبة الثامنة والعشرين برصيد 4 نقاط فقط من انتصار وتعادل و3 هزائم، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية، على أمل التواجد ضمن أول 24 فريقًا في الترتيب العام، بحيث يتسنى له خوض منافسات الملحق.
تير شتيجن يعود إلى قائمة برشلونة
حصل الحارس الألماني على التصريح الطبي اليوم الثلاثاء بعد أربعة أشهر ونصف من الإصابة.
تير شتيجن، الذي اضطر للخضوع لعملية جراحية في نهاية شهر يوليو للتغلب نهائيًا على مشاكل ظهره، عاد ليشعر بأنه لاعب كرة قدم من جديد وسيكون تحت تصرف المدرب هانز فليك للمباراة المهمة في دوري الأبطال في الكامب نو. ورغم ذلك، أوضح المدرب الألماني بالفعل في المؤتمر الصحفي أن "جوان جارسيا هو الحارس رقم 1 في الفريق".
غيابات برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت
إلى جانب عودة القائد، لا يزال هانزي فليك يفتقد خدمات أراوخو، المعاقب بالإيقاف بعد طرده في لندن ضد تشيلسي والذي تنحى جانبًا لمعالجة مشاكله المتعلقة بالصحة النفسية، بالإضافة إلى غياب داني أولمو وجافي للإصابة.
وقد دخل بقية اللاعبين المتاحين في القائمة بالإضافة إلى لاعبي الفريق الرديف جوفري ودرو.
تفاصيل أزمة تير شتيجن وبرشلونة
يجد مارك أندريه تير شتيجن نفسه أمام مفترق طرق حاسم مع اقتراب الميركاتو الشتوي، حيث تحولت أنباء تعافيه السريع من جراحة الظهر التي أجراها في يوليو إلى "معضلة فنية وإدارية" داخل أروقة برشلونة.
فبرغم جاهزيته، اصطدم الحارس الألماني بواقع جديد يتمثل في تراجعه للخيار الثالث في حسابات مواطنه هانز فليك، خلف المتألق جوان جارسيا والبديل الخبير فويتشيك شتشيسني، مما يجعل فكرة استعادته لمركزه الأساسي أشبه بالمستحيلة في الوقت الراهن.
هذا الجمود وضع حلم تير شتيجن في حماية عرين ألمانيا بمونديال 2026 في مهب الريح، ليلوح في الأفق عرض نادي بشكتاش التركي كـ"طوق نجاة" يضمن له المشاركة الأساسية والدقائق اللازمة لمنافسة مانويل نوير. ورغم ارتباط صاحب الـ33 عاماً بعقد يمتد حتى 2028، فإن إدارة برشلونة لا تمانع رحيله لتخفيف فاتورة الأجور الضخمة، لا سيما بعد "الصيف المشتعل" الذي شهد توتراً بين الطرفين بسبب أزمة التقارير الطبية وسحب شارة القيادة مؤقتاً.
الآن، يقف تير شتيجن بين خيارين أحلاهما مر: إما البقاء والقبول بدور هامشي يقتل طموحه الدولي، أو الرضوخ للواقع وقبول الإعارة لإنقاذ مسيرته، ليصبح شهر يناير هو الحكم الفاصل في هذه العلاقة المعقدة".
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
بعد الفوز على ريال بيتيس (5-3) في الجولة الماضية، واصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بعد تعثره بالخسارة أمام سيلتا فيجو (2-0).
وسيكون برشلونة، على موعد مع مباراة قوية اليوم الثلاثاء، عندما يستقبل آينتراخت فرانكفورت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ثم يعود النادي الكتالوني إلى المنافسات المحلية، حيث يلعب مباراة مهمة أمام أوساسونا يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل 4 أيام من مباراته الأولى في كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على جودالاخار ضمن منافسات دور الـ32.
ويختتم برشلونة عام 2025 بمواجهة صعبة أمام مضيفه فياريال، يوم 21 ديسمبر الجاري، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد.
