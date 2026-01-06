Coleen Rooney Disney Wayne RooneyGetty/GOAL
Chris Burton و محمد سعيد

"عواقب عاطفية خطيرة" .. تحذير مباشر لواين روني وزوجته من سيناريو الانفصال بسبب برنامج تلفزيوني!

النجم الإنجليزي يفتح أبواب حياته الخاصة أمام الكاميرات

حذرت تقارير إعلامية، النجم الإنجليزي واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، وزوجته كولين من أن الفيلم الوثائقي الجديد الذي تبلغ قيمته نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (14 مليون دولار) والمقرر عرضه عبر منصة "ديزني+" قد يحمل تداعيات سلبية أكثر من الفوائد المرجوة.

ويستعد روني، برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، لفتح أبواب منزله أمام الكاميرات، في خطوة يُتوقع أن تقدم جرعة كبيرة من الترفيه للجمهور، لكنها في الوقت ذاته قد تضع العائلة تحت ضغوط الأضواء وتثير بعض الانقسامات غير المتوقعة.

  • روني يفتح أبواب حياته الخاصة للجماهير

    أطلق عالم نفسي بارز تحذيرًا لعائلة روني بشأن مشاركتهم في الفيلم الوثائقي الجديد على منصة "ديزني+". 

    ورغم أن واين روني، القائد السابق لمنتخب إنجلترا، وزوجته كولين اعتادا على الأضواء والشهرة، سواء في الملاعب أو عبر البرامج التلفزيونية مثل "أنا مشهور .. أخرجني من هنا"، فإن هذه التجربة تبدو مختلفة، إذ تكشف تفاصيل الحياة الخاصة خلف الأبواب المغلقة.

    وفي تصريح لمجلة "أوكي!"، أوضحت عالمة النفس التلفزيونية إيما كيني أن "العديد من الأزواج المشاهير ينفصلون بعد الظهور في برامج الواقع، لأن البرنامج لا يعكس فقط العلاقة بل يعيد تشكيلها".

    وأضافت: "يجب أن يتذكر كولين وواين رووني أن البرنامج التلفزيوني مؤقت، لكن العواقب العاطفية قد تكون دائمة".

  • Wayne Coleen Kai RooneyGetty Images

    مخاطر على العلاقة الزوجية بين روني وكولين

     مشاركة واين روني، وزوجته كولين في وثائقي جديد على منصة "ديزني+" قد تثير جدلًا يتجاوز حدود الترفيه، فبحسب مصادر لمجلة "OK!"، كانت كولين، البالغة من العمر 39 عامًا، صاحبة الدفع الأكبر نحو المشروع، رغبةً منها في العودة إلى الشاشة وإثبات أنها أكثر من مجرد "زوجة لاعب كرة قدم".

    لكن خبراء علم النفس حذروا من أن هذه الخطوة قد تحمل مخاطر على العلاقة الزوجية، إذ أوضحت عالمة النفس التلفزيونية إيما كيني أن الأزواج المشاهير الذين يوقعون عقود برامج الواقع يدخلون بيئة ضغط غير مألوفة، حيث تُجرد الخصوصية وتُستبدل بالمراقبة المستمرة والصراع المصطنع.

    وأضافت أن المنتجين غالبًا ما يسعون إلى تضخيم الخلافات بدلًا من حماية الحياة الخاصة، مما يحول اللحظات الطبيعية إلى محتوى يُعاد عرضه وتفصيله أمام ملايين المشاهدين.

    وأشارت كيني إلى أن "العلاقة قد تتغير عندما يُصوَّر أحد الشريكين بصورة أكثر إيجابية من الآخر، أو عندما يتوزع التعاطف الشعبي بشكل غير متوازن، هذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بالخزي أو التهميش، ويصعب إعادة بناء الثقة بعد أن تتعرض العلاقة لمثل هذا الضغط العلني".

    وتابعت كيني: "الإرهاق والبيئات التنافسية، والابتعاد عن أنظمة الدعم المعتادة قد يجعل حتى الأزواج المستقرين عرضة لعدم التوازن العاطفي والدفاعية والضغينة. ما يبدو للمشاهدين وصولًا حقيقيًا إلى حياة النجوم، هو في الواقع بيئة مصطنعة مصممة لتحفيز الضعف دون توفير أدوات للتعامل معه".

  • عائلة روني معتادة على الأضواء

    لا تُعد عائلة روني غريبة عن عالم تلفزيون الواقع؛ فقد شاركت كولين في برنامج "القصة الحقيقية لـ Wagatha"، بينما ظهر واين في سلسلة وثائقية عبر منصة Amazon Prime Video. ومع هذه التجارب السابقة، يبدو أن الزوجين واثقان من قدرتهما على التعامل مع ما ينتظرهما في مشروعهما الجديد مع "ديزني+".

    ونقلت مجلة OK! عن مصدر مقرب قوله إن التجربة التلفزيونية الأخيرة ساهمت في تعزيز العلاقة بين واين وكولين، مضيفًا: "لقد مروا بلحظات جيدة وأخرى صعبة، لكن هذا البرنامج جعل علاقتهما أقوى. لم تكن كولين أكثر سعادة مع واين كما هي الآن، وقد جعل واين ينظر إليها بنظرة جديدة".

    وأوضح المصدر أن واين كان يدرك دائمًا أن زوجته داعمة وأم رائعة، لكن بعد مشاركتها في قضية "Wagatha" وتجربتها مع "ديزني"، ازدادت مشاعر الإعجاب والامتنان تجاهها. وأضاف: "علاقتهما في مكان جيد جدًا حاليًا، وأعتقد أن الجمهور سيحب هذا العمل. ديزني تدرك أن لديها جمهورًا واسعًا، وهذا وقت كولين وواين، وهما سعيدان بذلك للغاية".

  • Wayne Coleen Rooney Victoria David BeckhamGetty/GOAL

    أكثر واقعية من إنتاجات بيكهام

    يبدو أن تجربة آل روني مع "ديزني+" ستختلف عن تلك التي قدمها ديفيد وفيكتوريا بيكهام عبر "نتفليكس"، فبحسب تصريحات عالمة النفس التلفزيونية إيما كيني، لا توجد قواعد صارمة أو قيود في مشروع روني الجديد، إذ لا تنوي كولين اتباع أسلوب التحرير المكثف الذي لجأت إليه فيكتوريا بيكهام، والذي جعل العمل يبدو مثاليًا من جانب واحد.

    وأكدت كيني أن كولين تسعى لأن يكون الوثائقي أكثر واقعية وأقل خضوعًا للمونتاج، بما يعكس الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء.

    ومع تقدم التصوير بشكل جيد، يستعد المشاهدون لاكتشاف تفاصيل جديدة من حياة العائلة. فقد انشغلت كولين مؤخرًا بالالتزامات الإعلامية والتجارية عقب مشاركتها في برنامج "I'm A Celeb"، بينما عاد واين إلى عمله كمحلل رياضي بعد أن وضع مسيرته التدريبية المضطربة جانبًا.

