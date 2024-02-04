"عمل غير مكتمل" .. عن فكرة مورينيو المجنونة والعودة إلى مانشستر يونايتد!

هل يقترب مورينيو من العودة لمانشستر يونايتد؟

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتصدر المشهد مجددًا بعد رحيله عن فريق روما، ويقال إنه يرغب في العودة لتدريب مانشستر يونايتد.

وقال مورينيو، خلال البودكاست الخاص بلاعب تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل سابقًا:" هناك أشخاص في مانشستر يونايتد وليسوا لاعبين وقلت لهم لن تحققوا شيئًا بوجودهم ورغم ذلك لا يزالوا موجودين".

ويعد المدرب البرتغالي البالغ من العمر 61 عامًا من أكثر المدربين تتويجًا بالبطولات في التاريخ، ولكن عندما تسوء الأمور يهاجم وينتقد الذين يعملون معه خلف الكواليس، أو اللاعبين، وكان روما أحدث نادٍ يفقد صبره مع مورينيو، الذي لم يفوت أى فرصة للتذمر بسبب العمل بميزانية محدودة، وتمت إقالته بعد الخسارة 3-1 أمام ميلان مما جعل الفريق يحتل المركز التاسع بالدوري الإيطالي بعد 20 مباراة.

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هذه الإقالة هى الرابعة على التوالى من الأندية لمورينيو، ورغم ذلك لا يوجد أحد أفضل منه في تحقيق نتائج قصيرة المدى، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" يشعر مورينيو أن لديه "عملًا غير مكتمل" في أولد ترافورد، وأشار التقرير إلى أن مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق يريد العودة مجددًا وقيادة الشياطين الحمر.

قد يكون هذا التفكير كارثي للحظة الأولى لمعظم أنصار يونايتد لكن مورينيو، هو المدرب المثالي لبدء حقبة جديدة للنادى تحت قيادة السير جيم راتكليف.