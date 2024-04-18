عملاق نائم والثنائي المعجزة يصارعون "من لا يُقهر" .. المرشح الأقوى للقب الدوري الأوروبي

المنافسة تشتعل على لقب الدوري الأوروبي..

خطوة واحدة قبل الوصول إلى النهائي الحلم؛ هذا هو لسان حال الأندية الأربعة، التي حجزت بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي من مسابقة الدوري الأوروبي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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أندية روما وأتالانتا من إيطاليا وباير ليفركوزن الألماني وألمبيك مارسيليا الفرنسي، حجزوا البطاقات الأربعة في نصف نهائي المسابقة الأوربية؛ بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس.

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ويشهد نصف النهائي، مواجهة ساخنة بين روما وباير ليفركوزن، بينما يضرب أتالانتا موعدًا أمام مارسيليا، الذي يعتبر أول فريق فاز بدوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة، والنادي الفرنسي الوحيد الذي توّج بأمجد الكؤوس الأوروبية - حتى الآن-، وكان ذلك سنة 1993.

وتسعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، المرشحين بـ"الترتيب" للتتويج بلقب الدوري الأوروبي 2023-2024؛ بناءً على بعض الشواهد التي يُمكن الوقوف أمامها..