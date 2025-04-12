مرموش ضد كريستال بالاس .. قاد الريمونتادا بأسلحة صلاح وغدر بمُعلمه الذي فتح أبواب الشهرة أمامه!

هدف آخر للنجم المصري في البريميرليج

غاب إرلينج هالاند بسبب الإصابة؟ لا توجد مشكلة، هناك صفقة جلبها بيب جوارديولا لمانشستر سيتي في يناير تساهم في صناعة الفارق بمباراة تلو الأخرى.. الحديث هنا عن عمر مرموش.

سيتي كان في ورطة بمباراته أمام كريستال بالاس، اليوم، السبت، بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي، حيث تأخر بثنائية سجلها كريس ريتشاردز وإيبيريشي إيزي.

كيفين دي بروينه تكفل بإعادة فريقه للصورة عن طريق ريمونتادا مثيرة، بتسجيله الهدف الأول من ركلة حرة بالدقيقة 47، وظهر بعدها مرموش بهدف آخر لتصبح النتيجة 2/2.

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العودة استمرت وسط حالة من الانهيار التام لبالاس، بتسجيل سيتي ثلاثية أخرى لتنتهي المباراة 5/2، بفضل مجهودات جيمس مكاتي وماتيو كوفاتشيتش ونيكو أوريلي.

عودة رائعة تعكس تمسك فريق المدرب بيب جوارديولا بحجز مكانه المعتاد في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ولكن ماذا عن مرموش؟