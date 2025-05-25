ميكيل ميرينو ومرموش ودين هاوسن .. أفضل 10 نجوم في الدوري الإنجليزي 2024-25

مع اقتراب انتهاء الموسم، تستعرض GOAL اللاعبين الجدد الذين أحدثوا أكبر تأثير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

استثمرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في صفقات اللاعبين خلال فترتي الانتقالات لموسم 2024-2025، لتؤكد إنجلترا مجددًا مكانتها كأهم وجهة للمواهب الكروية في القارة الأوروبية.

ورغم الأسماء الكبيرة والأسعار الباهظة التي أُنفقت، فإن العديد من الفرق لم ترقَ إلى مستوى التوقعات العالية التي صاحبت تلك التعاقدات.

فبعض الصفقات باءت بفشل ذريع، بينما لم ينجح البعض الآخر في إثبات قدرته على تقديم أداء مستقر.

يندرج جواو فيليكس وجادون سانشو ضمن الفئة الأولى في تشيلسي، حيث لم يقدّما ما يُنتظر منهما، بينما يقع الثنائي الهولندي جوشوا زيركزي وماتيس دي ليخت في الفئة الثانية مع مانشستر يونايتد، حيث لم يظهرا الاستمرارية المطلوبة.

أما فيديريكو كييزا، فمن الأفضل عدم الخوض كثيرًا في موسمه الأول المخيب للآمال مع ليفربول، بعد انتقاله من يوفنتوس الصيف الماضي.

ولم تقتصر الإخفاقات على كبار القوم؛ فقد كان نيكلاس فولكروغ مع وست هام، وإدي نكيتيا مع كريستال بالاس، من أبرز خيبات الأمل هذا الموسم، إلى جانب العديد من اللاعبين الآخرين الذين لم يقدّموا الإضافة المنتظرة لفرقهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهد الموسم أيضًا مجموعة من صفقات الإعارة الفاشلة، كان أبرزها انتقال كالفين فيليبس إلى إيبسويتش تاون، ورحيم سترلينغ إلى آرسنال، حيث لم يترك أي منهما بصمة تذكر.

ورغم كل ذلك، لم تكن جميع التعاقدات سيئة؛ فقد نجح بعض اللاعبين الذين كلفوا أموالاً طائلة في إثبات أنفسهم وأصبحوا نجومًا بارزين في أنديتهم الجديدة. بل إن موسم 2024-2025 يُعد من أفضل المواسم من حيث الصفقات الذكية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث.

المفارقة أن القيمة الحقيقية ظهرت في صفقات غير متوقعة، وهو تحول منعش في دوري اعتاد أن تهيمن عليه الأندية ذات الإنفاق الأعلى.

وبناءً على كل ما سبق، قامت شبكة GOAL بتصنيف أفضل 10 صفقات انتقال لهذا الموسم...