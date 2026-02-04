فتّش عن الحظ: عمر مرموش يتقمص دور إرلينج هالاند ضد نيوكاسل.. و"صداع مُزمن" يصيب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي

تحت أضواء "الاتحاد" الساطعة؛ واصل قطار مانشستر سيتي دهس منافسيه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وهذه المرة كان الضحية هو نيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، حقق الفوز (3-1) على نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل ثلاثية السيتزنس؛ كل من عمر مرموش "هدفين" وتيجاني رايندرز "هدف"، في الدقائق 7 و29 و32 على التوالي.

ومن ناحيته.. سجل نيوكاسل يونايتد هدفه الوحيد، في شباك الحارس جيمس ترافورد؛ بواسطه نجمه أنتوني إيلانجا، في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة.. حجز مانشستر سيتي بطاقة التأهُل إلى نهائي كأس الرابطة؛ حيث كان قد فاز ذهابًا أيضًا، بهدفين مقابل لا شيء.

وستضرب كتيبة جوارديولا، موعدًا ناريًا في النهائي ضد نادي آرسنال؛ الذي تخطى عقبة تشيلسي في المربع الذهبي، بنتيجة (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، مساء يوم الأربعاء..