فتّش عن الحظ: عمر مرموش يتقمص دور إرلينج هالاند ضد نيوكاسل.. و"صداع مُزمن" يصيب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يطير إلى نهائي كأس الرابطة وسط تألُق عمر مرموش..

تحت أضواء "الاتحاد" الساطعة؛ واصل قطار مانشستر سيتي دهس منافسيه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وهذه المرة كان الضحية هو نيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، حقق الفوز (3-1) على نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل ثلاثية السيتزنس؛ كل من عمر مرموش "هدفين" وتيجاني رايندرز "هدف"، في الدقائق 7 و29 و32 على التوالي.

ومن ناحيته.. سجل نيوكاسل يونايتد هدفه الوحيد، في شباك الحارس جيمس ترافورد؛ بواسطه نجمه أنتوني إيلانجا، في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة.. حجز مانشستر سيتي بطاقة التأهُل إلى نهائي كأس الرابطة؛ حيث كان قد فاز ذهابًا أيضًا، بهدفين مقابل لا شيء.

وستضرب كتيبة جوارديولا، موعدًا ناريًا في النهائي ضد نادي آرسنال؛ الذي تخطى عقبة تشيلسي في المربع الذهبي، بنتيجة (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، مساء يوم الأربعاء..

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    عمر مرموش يتقمص دور إرلينج هالاند.. والحظ يقول كلمته

    اعتمد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، على الفرعون المصري عمر مرموش، في "التشكيل الأساسي" لنادي مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد؛ مع إجلاس النرويجي إرلينج هالاند على الدكة، لإراحته قبل القمة الكبيرة ضد ليفربول.

    ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول، مساء يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    المهم.. مرموش لم يشعر جوارديولا أبدًا، بعدم تواجد هالاند على أرضية الملعب؛ حيث تقمص دور المهاجم النرويجي، بأفضل طريقة ممكنة.

    هالاند معروف عنه ما يُمكن تسميته بـ"المعافرة" داخل منطقة الـ18 للخصم؛ حيث يستخدم قوته البدنية مع الضغط على المدافع، لإجباره على الخطأ ثم المتابعة الناجحة للكرة.

    وضد نيوكاسل؛ سجل مرموش هدفيه بنفس الشكل تقريبًا، وذلك على النحو التالي:

    * الهدف الأول: واصل مرموش الضغط داخل منطقة الـ18 بعد أن طالت الكرة منه؛ لتصطدم بقدمه أثناء محاولة مدافع نيوكاسل يونايتد دان بيرن إبعادها، قبل أن تسكُن داخل الشباك.

    * الهدف الثاني: أبعد ظهير نيوكاسل يونايتد كيران تريبير الكرة بشكلٍ سيئ داخل منطقة الـ18؛ ليقوم مرموش باستخدام قوته البدنية مع المتابعة الجيدة، محوّلًا إياها برأسه داخل الشباك.

    والحقيقة أن مرموش كان يمتلك حظًا كبيرًا في الهدفين؛ اللذين قاد بهما فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد، والتأهُل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    رغم الحظ.. عمر مرموش "يتألق" ضد نيوكاسل يونايتد

    واستكمالًا للنقطة الماضية؛ يجب الإشارة إلى أن حظ الفرعون المصري عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، كان بمثابة مكافأة القدر له على مستواه.

    نعم.. مرموش البالغ من العمر 26 سنة، قدّم مستوى رائع ضد نيوكاسل يونايتد، في الشوط الأول تحديدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك في كل مكان فوق أرضية الملعب؛ سواء المهاجم الصريح أو الجناحين.

    * ثانيًا: ثنائيات أكثر من رائعة طوال الشوط الأول؛ مع كل من رايان نوري وفيل فودين وتيجاني رايندرز.

    وكان مرموش يحتاج كثيرًا، إلى مثل هذا الأداء الذي قدّمه في الشوط الأول؛ وذلك من أجل استعادة الثقة مرة أخرى، بعد موسم غير جيد بقميص السيتزنس في 2025-2026.

    * أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي 2025-2026:

    - مباريات: 20.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 1.

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    مانشستر سيتي بـ"وجهين" ضد نيوكاسل يونايتد.. وهذا السبب!

    وبعيدًا عن الفرعون المصري عمر مرموش؛ فقد شاهدنا "وجهين" لنادي مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

    الوجه الأول كان في الـ45 دقيقة الأولى؛ حيث أعادنا إلى الزمن الجميل للسيتزنس مع مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تنوع هجومي كبير؛ سواء من الإطراف أو عمق الملعب.

    * ثانيًا: تمريرات بين اللاعبين في مساحات ضيقة للغاية؛ أشبه بأسلوب "التيكي تاكا".

    * ثالثًا: سرعة كبيرة؛ وذلك في التحوّل من الدفاع إلى الهجوم.

    أما الوجه الآخر فكان في الشوط الثاني؛ حيث ظهر الفريق كما ولو أنه تراجع بدنيًا، أو يحاول الحفاظ على مجهوده بعد التقدم (3-0) وقتها.

    وبالطبع.. استغل نيوكاسل يونايتد الأمر، وسجل هدفه الوحيد في المباراة؛ ولكن ظل السيتزنس المسيطر على الكرة بصفة عامة، وكان من الممكن أن يوسع الفارق أكثر في أي وقت.

  • Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    "صداع مُزمن" يصيب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي

    وأخيرًا.. لابد أن نُركز على نقطة سلبية في نادي مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد؛ حتى مع الأداء الممتع والعزف المنفرد، في الشوط الأول.

    هذه النقطة السلبية؛ تمثلت في الفراغات الكبيرة بين خطي الوسط والدفاع، والتي استغلها نجوم نيوكاسل يونايتد كثيرًا.

    نيوكاسل أُتيحت له أكثر من فرصة، من خلال استغلال هذه الفراغات؛ حيث كاد أن يسجل منها أهدافًا، لولا تألق الحارس جيمس ترافورد.

    وأساسًا.. هذه الفراغات التي أصبحت نقطة ضعف لكتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، منذ الموسم الرياضي الماضي؛ أسبابها قد تكون معروفة، على النحو التالي:

    * أولًا: إصابة لاعب الارتكاز الإسباني رودري بـ"الصليبي"، ثم عودته بمستوى منخفض.

    * ثانيًا: الأداء المتذبذب للإسباني الآخر نيكو جونزاليس، وعدم قدرته على تعويض رودري بالشكل الأمثل.

    ومن هُنا.. بات على "الفيلسوف" جوارديولا، أن يجد حلًا لهذه الأزمة الكبيرة؛ والتي تحوّلت إلى "صداع مُزمن"، يُهدد مسيرة مانشستر سيتي.

