أحرج جوارديولا وتفوق "نسبيًا" على صلاح: الحنين إلى البيت أدخل مرموش التاريخ وهالاند مرهق أمام الذئاب الجريحة!

من حقك أن تعتمد على هالاند، فتى الفايكنج ممزق الشباك، ولكن إياك أن تظن ألا بديل له.. ذلك هو الدرس الذي وجهه عمر مرموش، من داخل أرض الميدان، بعدما أعاد بسمة جماهير السيتي، حيث لم يتأخر كثيرًا، ليستغل "هدية" جوارديولا.

المدرب الكتالوني تلقى الكثير من الانتقادات، خلال الفترة الماضية، بسبب عدم منح مرموش الدقائق الكافية للمشاركة، فيما قال جوارديولا إنه ينوي إراحة "الفتى النرويجي"، والذي يعاني من الإرهاق، الذي أثر على معدلاته التهديفية، وجعله مصدرًا لإهدار الفرص.

جواديولا كان ذكيًا بإشراك مرموش كمهاجم وهمي، والذي ارتكز تواجده في الطرف الأيسر، مع التوغل في العمق، والمشاركة في الانطلاقات من الخلف.

مرموش لم يحتج لأكثر من "6" دقائق، ليعلن عن أول أهداف المباراة، بكرة خاطفة، استغل فيها عرضية ماتيوس نونيز، كما كاد أن يتسبب في ركلة جزاء، بمهارة فردية رائعة، إلا أن الحكم فاراي هالام، حرمه من تلك اللقطة.

وقبل مشاركة هالاند، في الدقيقة 73، اعتمد جوارديولا على التنوع الهجومي، بين خطتي "4-1-4-1" و"4-1-3-2"، مع التبديل بين مرموش وريان شرقي، للتواجد في الخط الأمامي مع سيمينو.