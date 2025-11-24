Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025Getty Images
أحمد فرهود

العمر مجرد رقم "لم تعد كذبة الآن"! .. دراسة طبية تكشف عن سن كريستيانو رونالدو البيولوجي

رونالدو لا يزال أمامه الكثير ليقدّمه في كرة القدم..

لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يُبهر عشاقه في كل مكان؛ وذلك من خلال مستوياته الرائعة فوق أرضية الملعب، وتسجيله العديد من الأهداف.

آخر العروض الكروية الرائعة التي قدّمها رونالدو إلى عشاقه؛ كانت في فوز النصر (4-1) على نادي الخليج مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وسجل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، هدفًا من رباعية الفريق النصراوي في شباك الخليج؛ حيث جاء بطريقة ساحرة للناظرين، من خلال مقصية خلفية رائعة.

  • الكشف عن "العمر البيولوجي" لكريستيانو رونالدو

    وبعد هدفه الساحر في شباك نادي الخليج.. ظهرت بيانات ومعلومات رسمية تم قياسها على جسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث شرحها أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب الدكتور ثامر الشهراني، على النحو التالي:

    * أولًا: العمر البيولوجي لرونالدو أصغر بـ12 سنة - أي 28 وليس 40 عامًا -.

    * ثانيًا: التهابات الجسم مُنخفضة - أي صحة أفضل -.

    * ثالثًا: توصيل الأوكسجين عالٍ – أي أداء رياضي ثابت واستشفاء أسرع -.

    * رابعًا: مستوى الهيموجلوبين وسكر الدم مثالي.

     وشدد الشمراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن كل هذه النقاط سالفة الذكر؛ هي نتاج سنوات طويلة من الانضباط والالتزام للأسطورة البرتغالية؛ سواء في النوم أو التدريب أو التغذية.

    وأشار أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب إلى أن كريستيانو رونالدو؛ هو الرياضي الأفضل في عملية الاستشفاء، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

  • البيانات لا تكذب.. العمر مجرد رقم لكريستيانو رونالدو

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، كشف عن أن جميع البيانات والمعلومات التي تم قياسها على جسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ جاءت "خضراء" وفي النطاق المثالي.

    بمعنى.. جميع المؤشرات الحيوية في جسم رونالدو، سليمة للغاية ولا تُعاني من أي مشاكل؛ رغم تقدمه في العمر، ووصله إلى سن الـ40 عامًا.

    وعن ذلك يقول الشهراني: "كل شيء في حياة كريستيانو (أخضر)؛ ما جعل عمره البيولوجي يُقدر بـ28 سنة و7 أشهر، أي أصغر بـ12 عامًا مما هو عليه الآن".

    وبالتالي.. لم تعد مقولة "العمر مجرد رقم" التي يرددها رونالدو وعشاقه في كل مكان؛ كذبة أو مجرد مجاملة للأسطورة البرتغالية، بل حقيقة من معلومات وبيانات طبية.

    لكن يجب الإشارة أيضًا إلى أن هذه المعلومات الطبية، صادرة عن شركة "ووب" العالمية؛ الذي يعتبر رونالدو أكبر مستثمر فيها، حسب ما تم الإعلان عنه سابقًا.

    وعلق كريستيانو رونالدو بنفسه على هذه الدراسة الطبية، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مساء يوم الثلاثاء؛ عندما قال: "البيانات لا تكذب".

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.