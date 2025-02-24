عمر السومة أمام ضمك | حقق مع العروبة ما فشل به خلال 8 سنوات بقميص الأهلي .. وسجل هدفًا قاتل من أجله

ماذا قدم العقيد الليلة أمام ضمك مع العروبة؟

عاد العروبة للانتصارات من جديد اليوم الإثنين، بعد التعثر في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي بالهزيمة أمام الفتح بهدف نظيف..

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العروبة حقق الفوز الليلة أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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الهدف الأول سجله الإنجليزي براد يونج في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني، فيما أضاف المهاجم السوري عمر السومة ثاني الأهداف في الدقيقة 63 من عمر المباراة. أما هدف ضمك الوحيد سجله مشاري النمر في الدقيقة 10+90.

الفوز رفع رصيد العروبة للنقطة 23 في المركز الـ13، فيما تجمد ضمك عند 24 نقطة في المركز الـ12 في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نسلط أكثر على ما قدمه العقيد السوري عمر السومة في المباراة..

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