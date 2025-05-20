عمر السومة ضد القادسية | أنانية لاعب العروبة أخرجته عن شعوره والنصر لم يعد "المتضرر الوحيد" .. النهاية الكارثية تقترب يا العقيد!

أبرز ما قدمه عمر السومة مع العروبة أمام القادسية في الجولة الـ33 من دوري روشن..

خطوة جديدة للخلف خطاها العروبة في دوري روشن السعودي بالهزيمة أمام القادسية اليوم الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة على نهاية موسم 2024-2025.

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لكن من ناحية القادسية فهي مباراة بثلاث نقاط ثمينة، لتضييق الخناق على الهلال في صراع الوصافة بجدول الترتيب.

القادسية سجل ثلاثيته عن طريق جوليان كينونيس، بيير إيميرك أوباميانج "هدفين" في الدقائق 65، 77 و88 من عمر المباراة، فيما أحرز المهاجم السوري عمر السومة هدف العروبة الوحيد في الدقيقة 4+90.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد القادسية للنقطة 68 في المركز الثالث متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم لم يخض مباراة الجولة الـ33 بعد.

أما العروبة فتأزم موقفه في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويحتاج للفوز في مباراة الجولة الأخيرة أمام التعاون مع تعثر منافسيه، كي يهرب من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

وبعيدًا عن موقف العروبة المعقد هذا، دعونا نستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمه عمر السومة أمام القادسية..