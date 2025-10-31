أزال خيوط العنكبوت من صراع حمدالله .. عمر السومة يعيد لقطة نجم الريال "الغريبة" وقد يدفع ثمن هدفه ضد الاتفاق!

نزل بديلًا فغيّر وجه المباراة، هكذا فعل النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، في مباراة كاد فيها أن يقتنص النقاط الثلاث، قبل أن ينتزع الاتفاق تعادلًا بنتيجة (2-2)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

مباراة كانت نقطة التحول فيها بمشاركة عمر السومة بديلًا وطرد موسى ديمبيلي، لاعب الاتفاق، في الدقيقة 57، ليكون الشوط الثاني شاهدًا على تقلبات عدة، بين محاولة ريمونتادا من الحزم، وهدف تعادل قاتل من أصحاب الأرض.

وتقدم خالد الغنام للاتفاق بتمريرة رائعة بالكعب من ديمبيلي، في الدقيقة 14، ورد فابيو مارتينيز بالتعادل للحزم بلمسة على الطائر، ثم وقّع عمر السومة على الهدف الثاني، في الدقيقتين 63 و65، فيما انتزع موهاو نكوتا هدف التعادل في الدقيقة 90.