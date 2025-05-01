عمر السومة ضد الرياض تحت شعار "لا للشماتة" | أحرج لاعب الاتحاد السابق في "ديربي جدة مصغر" .. ومن "لعبة مكررة" عادل رقم سالم الدوسري وعبدالرزاق حمدالله

ليلة تاريخية جديدة للعقيد السوري من بوابة الرياض..

طريق الهروب من الهبوط يبدأ بخطوة .. وها هو العروبة قد اتخذ هذه الخطوة أخيرًا بعد ست جولات متتالية من التعثر، ليعود إليها برباعية مميزة ليلة الخميس..

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رفاق المهاجم السوري عمر السومة نجحوا الليلة بالفوز أمام الرياض برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

العقيد بدأ التهديف للعروبة في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لكن طلال حاجي أدرك التعادل للفريق العاصمي في الدقيقة 45 قبل أن يضيف زميله بيرنارد مينساه الهدف الثاني في الدقيقة 5+45 من عمر الشوط نفسه.

وعاد السومة وقال كلمته الثانية في المباراة في الدقيقة 58 وزادها بهدفه الثالث "هاتريك" والرابع لفريقه في الدقيقة 89، بعد أن سجل زميله يوهان جودموندسون الهدف الثالث في الدقيقة 84.

ست أهداف توحي بأننا كنا أمام مباراة فنية من العيار الثقيل، لكن لا! ظنك ليس في محله، فهي غزارة تهديفية تحت شعار "مباريات تُكسب ولا تُلعب فقط لا غير"!

لكن لا مشكلة، الأهم للضيوف في تلك المباراة أنها انتشلتهم "مؤقتًا" من مراكز الهبوط، ليرتقوا للمركز الـ13 برصيد 30 نقطة، فيما تجمد الرياض عند 35 نقطة في المركز التاسع، مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

أما بخصوص النجم الأول في لقاء الليلة "عمر السومة" فدعونا نتحدث أكثر عما قدمه أمام الرياض في السطور التالية..