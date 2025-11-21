Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR
أحمد فرهود

لا تعبث مع "العقيد الهابط"! .. عمر السومة يستعيد شبابه من جديد ويظهر "وجهه المستفز" ضد جماهير الخلود

الحزم يخطف 3 نقاط مهمة للغاية في ديربي الرس الساخن..

لا يهم كم عمره أو الفريق الذي يلعب بين صفوفه؛ فلاعب مثل الأسطورة السورية عمر السومة، يحب أن يثبت نفسه في كل مباراة يخوضها.

نعم.. في مباريات كثيرة قد لا يظهر السومة بمستواه القديم، وهذا الأمر طبيعي للغاية بوصوله إلى سن الـ36 ولعبه في نادٍ بحجم الحزم؛ ولكنه لا يزال يقاتل فوق أرضية المستطيل الأخضر، ويسجل الأهداف أيضًا.

هذا حدث في ديربي الرس بين الحزم ومستضيفه الخلود، مساء اليوم الجمعة؛ حيث سجل السومة هدفًا، ليقود فريقه للفوز (2-1) في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الخلود أولًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق نجمه راميرو إنريكي؛ قبل أن يُعدل إلياس موكوانا للحزم في الدقيقة 30، ليضيف السومة الثاني بعدها بـ7 دقائق فقط.

وبهذه النتيجة.. وصل الحزم إلى نقطته التاسعة، في "المركز الثاني عشر" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ متخلفًا بفارق الأهداف عن الخلود "العاشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور السومة في ديربي الحزم والخلود، مساء اليوم الجمعة..  

  • Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia

    صراع عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله التاريخي في الملاعب السعودية

    واصل الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، توسيع الفارق مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ في سباق "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009.

    السومة البالغ من العمر 36 سنة، والذي لعب لأندية الأهلي والعروبة - قبل فريقه الحالي الحزم -؛ سجل هدفه رقم 156 تاريخيًا في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في المواجهة ضد الخلود مساء اليوم الجمعة.

    وبالتالي.. وسع السومة - الهداف التاريخي الحالي لدوري المحترفين السعودي - الفارق مع منافسه المباشر حمدالله، الذي مثّل أندية النصر والاتحاد وأخيرًا الشباب الذي يلعب في صفوفه حاليًا، إلى 6 أهداف كاملة.

    صراع عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله التاريخي:

    * السومة: 156 هدفًا في 204 مباريات.

    * حمدالله: 150 هدفًا في 166 مباراة.

    أيضًا.. وسع الأسطورة السورية الفارق مع النجم المغربي في صراع آخر؛ وهو الأكثر مساهمة تهديفية "تسجيل وصناعة"، في تاريخ مسابقة دوري المحترفين السعودي.

    وساهم السومة في 178 هدفًا "سجل 156 وصنع 22"، محتلًا المركز الأول تاريخيًا؛ بينما يمتلك حمدالله 174 مساهمة تهديفية "أحرز 150 مع 24 تمريرة حاسمة"، في الوصافة.

  • عمر السومة يستعيد شبابه مع نادي الحزم مؤخرًا

    يبدو أن الأسطورة عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، بدأ يستعيد شبابه مؤخرًا؛ وذلك بتألقه في مباريات ناديه الماضية، في الملاعب السعودية.

    وساهم السومة في أهداف الحزم "تسجيل وصناعة"، خلال آخر 3 مباريات شارك فيها بمختلف المسابقات؛ على النحو التالي:

    * القادسية (3-1) الحزم.. صناعة هدف في دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الاتفاق (2-2) الحزم.. تسجيل هدف في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * الخلود (1-2) الحزم.. تسجيل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ليس هذا فقط؛ بل يقوم السومة بمجهود بدني كبير في المباريات الأخيرة مع الحزم، سواء بالالتحامات أو المساعدات الدفاعية.

    وتجلى هذا الأمر في ديربي الرس بين الحزم ومستضيفه الخلود؛ عندما دخل في عديد الالتحامات، بالإضافة إلى عودته لمنطقة الـ18 لفريقه للمساعدة الدفاعية - في أكثر من لقطة -.

    أبرز تلك اللقطات تلك التي كانت في الدقيقة 25؛ حيث شاهدنا السومة يعود إلى حدود منطقة الـ18 للحزم، من أجل الضغط على لاعب الخصم ومنعه من التسديد أو التمرير - وهو ما نجح فيه بالفعل -.

  • عمر السومة.. ظهور "الوجه المستفز" في ديربي الرس ضد الخلود

    نجح الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، في تسجيل هدف خلال ديربي الرس ضد الخلود، مساء اليوم الجمعة؛ حيث جاء من "ركلة جزائية"، سددها صاروخية داخل الشباك.

    لكن.. السومة أثار الجدل بعد تسجيله الهدف؛ حيث اتجه إلى جماهير الخلود المتواجدة في المدرجات، مع الاحتفال أمامهم.

    هذا التصرف جاء كرد من السومة، على صافرات جمهور الخلود ضده في بداية المباراة؛ خاصة مع أجواء الديربي الساخن.

    ويبدو أن استفزازات جماهير الخلود في بداية المباراة؛ دفعت الأسطورة السورية للتألق طوال الـ90 دقيقة، ومن ثم الاحتفال بهدفه أمامهم.

    إلا أن جماهير الخلود لم تصمت أيضًا، بعد احتفال السومة أمامهم؛ حيث قاموا بترديد هتافات "الهابط"، في وجه مهاجم الحزم المخضرم.

    وهبط السومة مرتين في الملاعب السعودية إلى الدرجة الأولى؛ وذلك مع الأهلي بنهاية موسم 2021-2022، ثم مع العروبة بختام العام الرياضي الماضي.

  • Omar Al somah Hazem (Goal Only)Goal AR

    نجوم الحزم لا يتعاونون بالشكل الكافي مع عمر السومة!

    أخيرًا.. هُناك نقطة مهمة جدًا يجب الوقوف أمامها؛ بعد ظهور الأسطورة السورية عمر السومة في مباراة فريقه الحزم ضد نادي الخلود، مساء اليوم الجمعة.

    النقطة التي نقصدها هُنا؛ هو "قلة" تعاون نجوم الحزم مع السومة فوق أرضية الملعب، حتى ولو كان دون قصد.

    وظهر السومة في أكثر من لقطة، وهو يقف في منطقة سانحة للتسجيل؛ إلا أن زملاءه لم يمرروا الكرة له، وأبرزها على النحو التالي:

    * الدقيقة 21: تجاهُل إلياس موكوانا التمرير إلى السومة؛ رغم وقوفه وجهًا لوجه ضد حارس الخلود.

    * الدقيقة 45+4: تجاهُل فابيو مارتينيز التمرير إلى السومة؛ رغم أنه كان ينطلق بشكلٍ جيد صوب مرمى الخلود.

    وكذلك.. شهدت الدقيقة 84، انطلاق 3 لاعبين للحزم - من بينهم السومة - أمام مدافع واحد من الخلود؛ إلا أن حامل الكرة فضل التسديد وعدم التمرير، ليضيع هدف محقق.

    وإذا زاد تعاون نجوم الحزم مع السومة، فوق أرضية الملعب؛ قد نرى الأسطورة السورية يسجل العديد من الأهداف، في المباريات القادمة.