Matthias Jaissle Al Ahli GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

العين على اللقب: عمر السومة يترك "قلبه وقدمه" في فندق الحزم.. وصراخ ماتياس يايسله بغرفة ملابس الأهلي مستمر

الأهلي يواصل القتال في موسم الأحلام..

بإصرار الكبار وعزيمة الطامحين لاستعادة الأمجاد؛ نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم في اجتياز عقبة ضيفه العنيد الحزم، مساء اليوم الخميس.

الأهلي فاز (2-0) على فريق الحزم الأول لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وسجل الأهلي هدفيه في شباك الحزم؛ عن طريق كل من المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 58، وسلطان تنكر بـ"الخطأ في مرماه" في الدقيقة 76.

ولم يكن هذ الفوز، مجرد الحصول على 3 نقاط جديدة في مسابقة دوري روشن السعودي؛ وإنما رسالة صريحة من كتيبة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله لمنافسه - تحديدًا الهلال -، بأن الفريق الأهلاوي لن يقبل سوى باللقب في الموسم الحالي.

ووصل الأهلي إلى نقطته لـ47، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا، وبفارق 3 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على نادي الحزم، مساء اليوم الخميس..

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماتياس يايسله.. "الصراخ" مستمر في غرف ملابس الأهلي

    "في غرفة الملابس بين الشوطين يبدأ الصراخ".. هكذا صرح الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ عند سؤاله عن سبب تحسُن أداء لاعبيه، في الشوط الثاني من المباريات.

    وأكد يايسله أنه يفضل حسم المباريات من الشوط الأول، وأن لا يضطر لـ"الصراخ" بين الشوطين؛ إلا أنه يعجبه أيضًا استجابه لاعبيه للتعليمات، في الاستراحة.

    لكن.. يبدو أن "صراخ" المدير الفني الألماني بين الشوطين، سيستمر لفترة طويلة؛ حيث تأكدت نظرية اختلاف أداء الأهلي بين الشوطين الأول والثاني، في مواجهة الحزم.

    نعم.. الفريق الأهلاوي لم يقدّم المستوى المأمول منه، في الـ45 دقيقة الأولى ضد الحزم، رغم تحكمه في الكرة ومجريات اللعب بالكامل؛ ليخرج بالتعادل السلبي (0-0).

    وخلال الشوط الثاني ضد الحزم؛ تحسن الأهلي من كثير النواحي - سواء السرعة أو تحركات اللاعبين أو التمريرات -، الأمر الذي ساعده في تحقيق الانتصار في النهاية (2-0).

    * إحصائية توضح اختلاف الأهلي بين الشوطين الأول والثاني في مسابقة الدوري:

    - مباريات: 20.

    - أهداف إجمالية: 35.

    - أهداف في الشوط الأول: 10.

    - أهداف في الشوط الثاني: 25.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سلبية خطيرة.. على مدرب الأهلي التحرك قبل ضياع كل شيء

    رغم التحسُن في الشوط الثاني؛ إلا أن هُناك نقطة سلبية ظهرت في النادي الأهلي ضد الحزم، يجب الوقوف أمامها.

    هذه النقطة هي ظاهرة إضاعة الفرص السهلة؛ والتي ظهرت مؤخرًا في الأهلي، وتجلت خلال الشوط الثاني ضد الحزم.

    وتفنن نجوم الأهلي في إهدار الفرصة تلو الأخرى؛ والغريبة أنها كانت أشبه بـ"الانفراد"، الأمر الذي كاد أن يكلف الفريق كثيرًا رغم الانتصار.

    وقد تعود ظاهره إهدار الفرص السهلة، من نجوم الفريق الأهلاوي مؤخرًا؛ إلى بعض الأمور الخطيرة، على النحو التالي:

    * أولًا: الإرهاق البدني الذي يؤثر على قرارات اللاعب.

    * ثانيًا: الاستهتار أو الاستخفاف أمام مرمى المنافس.

    * ثالثًا: تركيز بعض اللاعبين في أمور خارجية.

    وقد يكون الأمر كله متعلق بفترة لحظية للفريق الأهلاوي، كسوء حظ غريب مثلًا وغيره، وليس لأي من الأسباب الماضية؛ ومن الممكن تداركه.

    وأيًا كان السبب؛ لابد أن يكون تدارك هذه الأزمة بشكلٍ سريع، حتى لا يدفع الأهلي خسارة البطولات.

  • Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR

    عمر السومة.. عندما ترك أسطورة الأهلي السابق "قلبه وقدمه" في الفندق

    صرح الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الأهلي في عروس البحر الأحمر مدينة جدة؛ أنه سيترك قلبه في الفندق، وسيلعب للفوز.

    السومة هو أحد أساطير الأهلي، بل وهدافه عبر التاريخ؛ حيث مثّل الفريق الأول في الفترة من 2014 إلى 2022، قبل الانتقال إلى العربي القطري ثم العروبة والحزم في السعودية.

    ومنذ الرحيل عن الأهلي؛ واجه السومة قلعة الراقي في مباراتين - إحداهما مع العروبة والأخرى بقميص الحزم -، ولكنهما كان بعيدًا عن جدة.

    لذلك.. تُعتبر مواجهة الأهلي والحزم، مساء اليوم الخميس 5 فبراير 2026؛ هي الأولى ضد قلعة الراقي، في مدينة جدة.

    ولم تخذل الجماهير الأهلاوية الأسطورة السورية؛ حيث استقبلته بأفضل طريقة ممكنة، مع الهتاف باسمه كثيرًا.

    وبالمقابل.. السومة قدّم مستوى سيئ جدًا ضد الأهلي؛ حيث ظهر منعزلًا تمامًا في خط الهجوم، لذلك حاول القيام بالآتي:

    * أولًا: العودة إلى منتصف الملعب والذهاب للأطراف؛ للمشاركة في بناء اللعب.

    * ثانيًا: التسديد البعيد المدى؛ لإيجاد طريقة للوصول إلى شباك الحارس الأهلاوي إدوارد ميندي.

    إلا أنه في النهاية كانت المحصلة؛ هي أن عمر السومة ترك قلبه وقدمه أيضًا في الفندق، ليخسر للمباراة الثالثة على التوالي ضد الأهلي وبنفس النتيجة (0-2).

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني.. أفضل طريقة لـ"استغلال" أزمة كريستيانو رونالدو

    أخيرًا.. يجب الإشادة بالمستوى الذي قدّمه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ضد نادي الحزم؛ على الرغم من أنه لم يكن مثاليًا 100%.

    توني لديه أفضل مما قدّمه ضد الحزم؛ إلا أنه بصفة عامة واصل هز شباك خصومه، حيث فعل ذلك في 9 من آخر 10 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وبغض النظر عن هدفه ضد الحزم؛ فقد أظهر المهاجم الإنجليزي مجموعة من النقاط المهمة في أدائه، على النحو التالي:

    * أولًا: المشاركة في بناء الهجمات؛ مع صناعة الفرص لزملائه.

    * ثانيًا: إتعاب مدافعي الحزم؛ بتحركه المستمر في كل المناطق الهجومية.

    وواصل توني استغلال أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي لا يريد المشاركة في المباريات، احتجاجًا على ميركاتو الهلال الناري؛ وذلك من أجل توسيع الفارق معه، في صدارة هدافي دوري روشن السعودي.

    ومنذ قدومه إلى الملاعب السعودية صيف 2024؛ أعلن توني صراحة أن أحد أهدفه، هو خطف لقب هداف دوري روشن من رونالدو.

    وبهدفه ضد الحزم؛ وصل توني إلى الرقم 19 في صدارة الهدافين، وبفارق هدفين عن رونالدو ونجم القادسية خوليان كينونيس.

