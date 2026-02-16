"أفضل مهاجم سعودي" .. عمر السومة يفاجئ لاعب النصر ويحبطه في نفس الوقت!

ويملك عمر السومة تاريخًا كبيرًا في الملاعب السعودية، حيث ساهم في كتابة المجد مع الأهلي، عبر ثماني سنوات، قبل أن ينتقل إلى العربي القطري، ومن ثم العودة إلى المملكة، عبر بوابة العروبة والحزم، وبينهما شارك مع الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.
وبات في رصيد عمر السومة 159 هدف في دوري المحترفين السعودي، ليتربع على عرش الهدافين التاريخيين في المسابقة، بفارق 9 أهداف عن عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب.
وبخلاف سجل أهدافه، فإن السومة كتب التاريخ مع الأهلي، حيث قاد الراقي لثلاثية دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، خلال عام 2016، وقبلها بطولة كأس ولي العهد في 2015.
في المقابل، يملك السومة رقمًا سلبيًا في تاريخه مع الأهلي، حيث يعد أحد كتيبة الراقي الذي هبط للمرة الأولى في تاريخه، إلى دوري يلو للدرجة الأولى، خلال موسم 2021-2022، كما عاد للهبوط مجددًا من بوابة العروبة، في الموسم الماضي.
* سجل السومة 193 هدف و28 تمريرة حاسمة في 239 مباراة مع الأهلي.
* سجل السومة 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة مع العروبة.
* سجل السومة 7 أهداف وتمريرة حاسمة - حتى الآن - في 16 مباراة مع الحزم.