جرب معاناة حمد الله مع رونالدو: نجوم الأهلي تسابقوا على انتزاع تاريخ السومة ليلة سقوطه أمام الخليج!

ما بين "الغائب الحاضر" و"الحاضر الغائب"، سجل المهاجم السوري عمر السومة، حضوره ليلة الجمعة، حينما قاد فريقه الحزم، لخسارة أمام الخليج بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الخليج استعاد نغمة الانتصارات في دوري روشن، بعد ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على الحزم، بثنائية جاءت عن طريق كوستاس فورتونيس "ركلة جزاء"، وجورجوس ماسوراس، في الدقيقتين 60 و72، ليقلب الطاولة على الحزم الذي تقدم بهدف نواف الحبشي، في الدقيقة 54.

وشارك عمر السومة بديلًا في الشوط الثاني، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من فخ الهزيمة الحادية عشرة في دوري روشن.

ورفع الخليج رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز التاسع، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الحزم عند 28 نقطة، في المركز الحادي عشر.