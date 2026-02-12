Goal.com
مباشر
Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR
أحمد فرهود

بلوحة فنية ضد الأخدود: الخطوة الأولى في حلم عمر السومة قبل الاعتزال.. و"كابوس" عبدالرزاق حمدالله مستمر

السومة يجدد شبابه في 88 دقيقة ضد الأخدود..

في ليلة لم يكن فيها صوتٍ يعلو فوق صدى هدفه؛ أثبت الأسطورة السورية عمر السومة، أن الذهب لا يصدأ أبدًا.

نعم.. السومة سجل هدفًا؛ ليقود فريق الحزم الأول لكرة القدم للفوز (2-1) على نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الحزم إلى نقطته الـ24، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الأخدود عند النقطة العاشرة، في المركز السابع عشر.

وبصفةٍ عامة؛ أكد السومة في مباراة الحزم والأخدود؛ أن "حكاية العقيد مع التألُق"، لا تزال مستمرة في الملاعب السعودية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور السومة في مباراة الحزم والأخدود، مساء اليوم الخميس.. 

  • لوحة فنية تبصم على الهدف "رقم 401"

    سجل الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم فريق الحزم الأول لكرة القدم، الهدف الأول بعد الـ400 في مسيرته الكروية؛ وذلك خلال المواجهة ضد نادي الأخدود، مساء اليوم الخميس.

    السومة البالغ من العمر 36 سنة، سجل هدفه "رقم 400" ضد نادي الفتح؛ ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتم تكريم الأسطورة السورية بهذا الإنجاز، خلال مباراة الحزم ضد ناديه الأسبق الأهلي، في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري؛ ولكنه فشل وقتها في تسجيل أي هدف، خلال الخسارة (0-2).

    وها هو السومة؛ يعود ويسجل هدفه "رقم 401" رسميًا ضد الأخدود، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    ولم يكن الهدف الأول بعد الـ400، عاديًا بالنسبة للسومة؛ بل جاء بـ"لوحة فنية" رائعة، بدأها زميله نواف الحبشي.

    الحبشي راوغ مدافع الأخدود، بكرة لعبها بكعب قدمه؛ ليرسل عرضية إلى السومة داخل منطقة الـ18، والذي حوّلها بدوره بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.

    • إعلان
  • Omar Al somah Hazem (Goal Only)Goal AR

    لا "لاستنزاف" عمر السومة في هذه الأدوار!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، بخصوص الهدف "رقم 401"؛ يجب أن نبدأ حديثنا الآن، عن توظيف الأسطورة السورية عمر السومة فوق أرضية الملعب.

    وما يزال السومة البالغ من العمر 36 سنة، يثبت أنه يمتلك "حاسة تهديفية عالية"؛ تمكنه من الاستمرار في تسجيل الأهداف، داخل شباك الخصوم.

    لكن المشكلة الكبير؛ هي أن السومة أصبح يُستنزف مؤخرًا في بعض الأمور التكتيكية، على النحو التالي:

    * أولًا: العودة إلى حدود منتصف الملعب؛ للمشاركة في بناء الهجمات.

    * ثانيًا: الهروب إلى الأطراف أحيانًا؛ من أجل فتح المساحات لزملائه.

    والواقع يقول.. زملاء السومة في نادي الحزم، هم من يجب أن يقوموا بهذه المهاهم وليس هو؛ مع تفريغ الأسطورة السورية لمهمته الأساسية، وهي تحويل الفرص لأهداف.

  • Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia

    كابوس.. عمر السومة يوسع الفارق مع عبدالرزاق حمدالله

    واصل الأسطورة السورية عمر السومة، توسيع فارق الأهداف بينه والنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في "صدارة" الهدافين التاريخيين؛ لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

    ونجح السومة بهدفه في مباراة الحزم والأخدود، مساء اليوم الخميس؛ في الوصول إلى "الرقم 159"، في المسابقة السعودية.

    وسجل الأسطورة السورية أهدافه الـ159، في الدوري السعودي للمحترفين؛ مع أندية الأهلي، العروبة والحزم.

    ويبتعد السومة الآن، بفارق 8 أهداف كاملة عن حمدالله؛ الذي سجل 151 هدفًا مع أندية النصر، الاتحاد والشباب.

    * صراع "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين:

    1- عمر السومة "الحزم": 159 هدفًا في 210 مباريات.

    2- عبدالرزاق حمدالله "الشباب": 151 هدفًا في 167 مباراة.

  • مكاسب عديدة.. الخطوة الأولى في تحقيق حلم عمر السومة

    بعيدًا عن صراع "الهداف التاريخي"؛ يجب أن نُشير إلى مجموعة من الإيجابيات التي حققها الأسطورة السورية عمر السومة، خلال مباراة فريقه الحزم ضد الأخدود.

    * أولًا: التسجيل في النادي رقم 25 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ ليقترب من عبدالرزاق حمدالله الذي أحرز في 26 فريقًا مختلفًا، في صراع من نوع آخر.

    * ثانيًا: الخطوة الأولى لتحقيق حلمه؛ حيث صرح أنه يستهدف الوصول إلى الهدف "رقم 450"، قبل الاعتزال.

    * ثالثًا: إثبات التحسُن بدنيًا؛ حيث قدّم 88 دقيقة أكثر من رائعة، قبل أن يتم استبداله.

    ويأمل عشاق السومة؛ أن يواصل اللاعب على نفس المستوى الذي ظهر به ضد الأخدود، خلال الفترة القادمة.

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
القادسية crest
القادسية
القادسية
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الحزم crest
الحزم
الحزم
0