خرج علي مجرشي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بتصريح غريب بعد فوز فريقه على الاتحاد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإنماء في جدة.
"جعلت جمهور الاتحاد يكون معي" .. تصريح غريب من علي مجرشي بعد فوز الأهلي بديربي جدة!
الأهلي يفوز على الاتحاد
حسم فريق الأهلي مواجهة ديربي جدة لصالحه بعد فوزه المستحق على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الاتحاد، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت له توازنه في المسابقة.
وبهذا الانتصار، نجح الأهلي في كسر عقدة الديربي بعد مباراتين دون فوز أمام الاتحاد، كما استعاد نغمة الانتصارات في الدوري عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض، ليؤكد عودته القوية تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.
في المقابل، واصل الاتحاد نتائجه السلبية في الدوري للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير في الجولة السابقة أمام الخليج (4-4)، ليزداد الضغط على المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي لا يزال يبحث عن الاستقرار الفني للفريق.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن، ليواصل تراجعه بعد بداية قوية في الأسابيع الأولى من الموسم.
ماذا قال علي مجرشي؟
توجه مراسل قناة "ثمانية" بسؤال إلى علي مجرشي قال له: "ما الذي كان دائرًا بينك وبين جمهور الاتحاد خلال سير المباراة؟".
ورد مجرشي على المراسل قائلًا: "في المباريات التي تكون فيها خارج أرضك، جمهور الاتحاد العظيم الذي حضر المباراة أشكرهم".
واستطرد قائلًا: "في مثل هذه المباريات إما تجعل الجمهور معك أو ضدك، ولكني استطعت أن أجعلهم معي رغم أنهم ضدي، وأهم شيء الثلاث نقاط".
واختتم مجرشي تصريحاته قائلًا: "أتحمس مع جمهور الاتحاد وأهم شيء الحصول على النقاط، وإن شاء الله نواصل الانتصارات".
موسم الأهلي 2025-26
استهل فريق الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بطريقة استثنائية، بعدما تلقى دعوة رسمية للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، إثر انسحاب الهلال من البطولة، ليكتب الراقي فصلًا جديدًا في تاريخه عبر تتويجٍ مفاجئ باللقب أمام كبار المنافسين.
فقد افتتح الأهلي مشواره في البطولة بفوزٍ كاسح على القادسية في نصف النهائي بنتيجة (5-1)، قبل أن يخوض مواجهة نارية في النهائي أمام النصر، انتهت بالتعادل (2-2) في الوقت الأصلي، ليحسمها الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بلقب السوبر السعودي، في إنجاز أكد جاهزية الفريق للمنافسة على كل الألقاب تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.
وبعد التتويج بالسوبر، واصل الأهلي مشواره القوي في مختلف البطولات، حيث لا يزال ينافس على ثلاث جبهات هي:
دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بينما توقفت مغامرته الدولية في بطولة كأس القارات الثلاث (الإنتركونتيننتال 2025) عند النهائي، بعد خسارته أمام بيراميدز المصري بنتيجة (2-1) في مباراة مثيرة شهدت مستوى فنيًا عاليًا من الجانبين.
وفيما يلي، نستعرض أبرز نتائج الأهلي هذا الموسم عبر البطولات المحلية والقارية:
دوري روشن السعودي للمحترفين:
الجولة 1: الأهلي 1-0 نيوم
الجولة 2: الاتفاق 0-0 الأهلي
الجولة 3: الأهلي 3-3 الهلال
الجولة 4: الحزم 0-2 الأهلي
الجولة 5: الأهلي 1-1 الشباب
الجولة 6: النجمة 0-1 الأهلي
الجولة 7: الأهلي 1-1 الرياض
الجولة 8: الاتحاد 0-1 الأهلي
كأس خادم الحرمين الشريفين:
دور الـ32: العربي 0-5 الأهلي
دور الـ16: الباطن 0-3 الأهلي
دوري أبطال آسيا – النخبة:
الجولة 1: الأهلي 4-2 ناساف الأوزبكي
الجولة 2: الدحيل القطري 2-2 الأهلي
الجولة 3: الأهلي 4-0 الغرافة القطري
الجولة 4: السد القطري 1-2 الأهلي
ما القادم للنادي الأهلي؟
وبختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، تدخل الكرة السعودية مرحلة التوقف الدولي، استعدادًا لانضمام لاعبي الأخضر إلى معسكر المنتخب الوطني الذي سيشهد خوض مواجهتين وديتين أمام كوت ديفوار والجزائر، ضمن التحضيرات المكثفة للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" المقرر انطلاقها في شهر ديسمبر المقبل.
وفي نهاية شهر نوفمبر، تنتظر الأهلي سلسلة من المواجهات القوية، حيث يبدأها بملاقاة القادسية يوم 21 نوفمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن، ثم يواجه الشارقة الإماراتي في 24 نوفمبر على ملعب الإنماء، ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يختتم الشهر بلقاء جديد أمام القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 نوفمبر.