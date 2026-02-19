Goal.com
Ali Albulayhi Hilal Saudi Cristiano Ronaldo Nassr Messi ArgentinaGOAL AR / Getty
محمود خالد

ندم على تصريح البصل .. علي البليهي: لو كنت مكان رونالدو لضربتني ولهذا ضحك ميسي على كلامي!

البليهي يعترف بحبه للأصفر..

أطلق علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عدة تصريحات من العيار الثقيل، حول استفزازه للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتصريح البصل الشهير، وسر وضعه الكحل، فضلًا عن حقيقة خلافه في الهلال، قبل إعارته إلى الليث.

وقرر علي البليهي، خوض تجربة احترافية جديدة في الشباب، بعد أكثر من ثمانية مواسم مع الهلال، على سبيل الإعارة، من أجل البحث عن مكان أساسي يضمن له المشاركة بصورة مستمرة في المباريات، وذلك بعد استبعاده من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم.

المدافع صاحب الـ36 عامًا، بات في سباق مع الزمن، من أجل إقناع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بضمه في قائمة كأس العالم 2026، التي تنطلق الصيف المُقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • تعرض للانتقاد بسبب الكحل

    وخلال ظهوره عبر برنامج "خيمة حليمة"، مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند، قال علي البليهي إن والدته علمته وضع الكحل في عينيه، قبل أن يعتاد على هذا الأمر.

    وأضاف البليهي أن وضع الكحل على العينين سنة عن النبي الكريم، وليس قصرًا على النساء، كما قيل له أثناء تعرضه للانتقادات بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أنه مثل العلاج، كما يجعله قادرًا على الرؤية من بعيد، وخاصة في أرض الملعب.

  • ندم على تصريح البصل

    وكان البليهي قد صرّح في وقت سابق، بأنه كان يضع البصل في جواربه أثناء المباريات، خلال بداية مشواره الكروي، من أجل تنفير مهاجمي الفرق المنافسة وابتعادهم عن منطقة الـ18.

    وبعدما فاجأته الإعلامية حليمة بولند، بإحضار البصل إليه، وتحديه من أجل تناول قضمة، اعترف البليهي بأنه ندم على هذا التصريح، خاصة وأنه توقف عن هذا السلوك الذي كان يفعله قبل اثنتي عشرة سنة، إلا أنه لا يزال مطاردًا من قِبل الجماهير التي تتحدث عن "ريحة بصل البليهي"، في كل مكان يذهب إليه.

  • Ali Al-Bulayhi Hilal Balloon Celebrationsocial gfx/ Getty Images

    أحب الأصفر

    وأحضرت بولند، هدية أخرى تحمل تلميحًا، بإخراج بالونًا أصفر، في إشارة إلى احتفال البليهي الشهير عند تسجيل الأهداف بنفخ البالون في أرض الميدان، حيث سبق وأن احتفل بالبالون الأزرق، والأصفر، مع الهلال، والأخضر في المنتخب السعودي، كما احتفل بالأبيض مع الشباب، عند تسجيله هدفًا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

    الإعلامية الكويتية حاولت سؤال البليهي عن سر البالون الأصفر، بينما رفض الإجابة، مكتفيًا بقول "لا أعرف .. ولكني أحب الأصفر قبل أي شيء".

  • حقيقة خلافه مع الهلال

    ووجهت حليمة سؤالًا إلى البليهي، بشأن بقائه على مقاعد البدلاء في الهلال، وما إذا كان لهذا الأمر أزمة خلاف مع المدرب أو الإدارة، فيما أقسم البليهي بأنه لم يدخل في أي خلاف، ولا يدري أسباب بقائه على الدكة.

    وتداولت تقارير بشأن دخول البليهي في أزمة مع الإدارة الهلالية قبل إعارته إلى الشباب، في ظل اختلاف الروايات حول مطالبة المدافع بـ"مخالصة مالية" من أجل الرحيل، وتحويله إلى التدريبات الانفرادية.

  • أريد أن أتزوج

    واعترف علي البليهي، بأنه يرغب في الزواج، معلنًا عن تراجعه عن تصريح سابق، ألمح فيه برفض فكرة الزواج وصرف أمواله على زوجته، بقوله إنه كان يمزح، ولكن كلامه لاقى انتشارًا واسعًا.

    وأضاف البليهي أنه يريد الزواج، وأنه يجمع الأموال كي ينفقها فيما بعد على زوجته وأبنائه.

  • لا أحد يحبني .. قصة رونالدو وميسي

    واستعرضت حليمة صورة سابقة لعلي البليهي وهو يتعرض للوكز من قِبل كريستيانو رونالدو، في مباراة بين الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الأمر الذي عرّض رونالدو للبطاقة الحمراء من قِبل الحكم محمد الهويش.

    وقال البليهي إنه "لا أحد يحبه" لأنه ليس جيدًا داخل الملعب، مضيفًا "أحب أن أفوز، وفي الملعب لا أعرف أحدًا، ولكني شخص آخر خارج الملعب".

    وفي هذا السياق، رفض البليهي الكشف عن الحديث الذي قاله لرونالدو، والذي تسبب في غضب قائد النصر، مكتفيًا بالقول إنه لو كان مكان كريستيانو، لفعل معه نفس الشيء.

    وبالمثل، علّق البليهي على صورة أخرى استعرضتها بولند، حول استفزازه لليونيل ميسي، في مباراة السعودية والأرجنتين، التي شهدت انتصارًا تاريخيًا للأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

    البليهي لم يتحدث أيضًا عمّا قاله لميسي، إلا أنه ذكر بأنه تحدث معه باللغة العربية، ولعل هذا ما أضحك ميسي، لأنه لم يفهم ما قاله مدافع الأخضر.

    وأضاف البليهي أنه قصد استفزاز ميسي، لأن ليونيل تحدث قبل المباراة، بأن مواجهة السعودية ستكون أشبه بـ"البروفة" التي تستعد بها الأرجنتين لكأس العالم.

