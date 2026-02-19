ندم على تصريح البصل .. علي البليهي: لو كنت مكان رونالدو لضربتني ولهذا ضحك ميسي على كلامي!

أطلق علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عدة تصريحات من العيار الثقيل، حول استفزازه للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتصريح البصل الشهير، وسر وضعه الكحل، فضلًا عن حقيقة خلافه في الهلال، قبل إعارته إلى الليث.

وقرر علي البليهي، خوض تجربة احترافية جديدة في الشباب، بعد أكثر من ثمانية مواسم مع الهلال، على سبيل الإعارة، من أجل البحث عن مكان أساسي يضمن له المشاركة بصورة مستمرة في المباريات، وذلك بعد استبعاده من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم.

المدافع صاحب الـ36 عامًا، بات في سباق مع الزمن، من أجل إقناع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بضمه في قائمة كأس العالم 2026، التي تنطلق الصيف المُقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.