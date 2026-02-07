Goal.com
محمود خالد

فيديو | "الفار" يفسد احتفال البليهي بالبالون الأبيض .. و"لمسات يد" لا تكفي لإنقاذ الشباب أمام الخلود!

سيناريو البداية السعيدة ينهار بسبب "الفار"..

أولى مشاركة بأول هدف، هكذا كاد علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أن يستهل رحلته مع الليث، بعد انتقاله إليه في الفترة الشتوية.

ولكن، كما هي عادة كرة القدم، من الطبيعي أن تتحول في لحظة، من فرحة كبرى إلى بداية "كابوسية"، حيث خسر الشباب أمام مضيفه الخلود، بنتيجة (0-1)، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وعاد الشباب إلى دوامة الهزائم، بعد استفاقته مؤخرًا مع ألجواسيل، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، في المركز الثالث عشر من ترتيب دوري روشن السعودي، ليبعد بفارق الأهداف عن الخلود، صاحب المركز الرابع عشر.

  • الفار يفسد احتفال البليهي

    وكما هي عادته في الاحتفال بنفخ البالون، الأزرق مسبقًا مع الهلال، والأخضر مع المنتخب السعودي، ومن ثم الأبيض بقميص الشباب.

    جاء ذلك، بعدما سجل علي البليهي هدفًا مع الشباب، في الدقيقة 66، مستغلًا ركلة ركنية نفذها يانيك كاراسكو، ليضعها البليهي في الشباك، وسط هفوة من الدفاع.

    وعلى الفور، أخرج البليهي البالون الأبيض، وقام بنفخه، ليقدم به بصمته الأولى مع الشباب، إلا أن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر.

    قرار الحكم محمد السماعيل، كان جدليًا في حد ذاته؛ حيث يُرجح بأنه تم احتساب مخالفة على ويسلي هويدت، بدفع الحارس كوزاني، قبل تسديد البليهي للكرة في المرمى، رغم أن الكاميرات كشفت عن احتمالية سقوط الحارس بعد اصطدام مع زميله.

  • رفض ركلتي جزاء للشباب

    وبينما كان الخلود قد تقدم بهدف عبد العزيز العليوة، الذي جاء بخطأ من دفاع الشباب المتقدم، الذي جعله في شبه وضع انفراد، بعد تمريرة طويلة، كاد "الليث" أن يُمنح قبلة الحياة في الوقت بدل الضائع، إلا أن الفار لم يعطه الفرصة أيضًا.

    وسدد جوش براونهيل، كرة على المرمى، اصطدمت بيد مدافع الخلود، في الدقيقة 90+7، إلا أن الحكم أقر بعدم وجود ركلة جزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو، ويرجح بأنه بداعي اصطدام الكرة بجسد اللاعب قبل يده، أو وضعها في وضع ملاصق للجسد.

    وبالمثل، توجه السماعيل مجددًا إلى شاشة الفيديو، من أجل مراجعة لقطة جديدة، شهدت كرة عرضية من فواز الصقور، اصطدمت بيد لاعب الخلود، ولكن الحكم رفض احتساب جزائية، وسط اعتراض من القائد يانيك كاراسكو.

  • Ali Al-Bulayhi Hilal Balloon Celebrationsocial gfx/ Getty Images

    عندما أثار البليهي الجدل بـ"الأصفر"

    واشتهر علي البليهي باحتفاله الشهير بـ"نفخ البالون" عند إحراز الأهداف، حيث احتفل بهدفه في مرمى الفيحاء، ببالون أزرق، في الجولة 19 من دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024، كما احتفل بالبالون الأخضر بعد تسجيله هدف انتصار المنتخب الأول على سلطنة عمان، في أولى جولات كأس آسيا (قطر 2023).

    وتلقى البليهي سؤالًا حول ما إذا كان يقلد احتفال اللاعب كريستوفر نكونكو، بنفخ البالون، ليعلق قائلًا "قسمًا بالله لا أعرف من هذا، والله ما أدري عنه".

    الطريف في الأمر، أن البليهي أثار الجدل، في مباراة أمام الرائد، حينما سجل هدف الانتصار، في الجولة 13 من دوري روشن، في ديسمبر 2024، ليحتفل بنفخ "بالون أصفر"، وهو الأمر الذي علّق عليه حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي، بطرفة أن البليهي لم يجد بالونًا أزرق، فيما أثار رد فعل محمد نور، حالة من الضحك، حينما رفض التعليق على احتفال البليهي، ليتجاوزه سريعًا، بقوله "ما أعرف".

  • البليهي يرحل إلى الشباب

    وقرر المدير الفني إيمانول ألجواسيل، الاستعانة بعلي البليهي، كأساسي، في أولى مبارياته مع الشباب أمام الخلود، بعدما قرر المدافع صاحب الـ36 عامًا، الانتقال إلى "شيخ الأندية"، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

    وجاء قرار البليهي بالرحيل عن الهلال، بعد "8" مواسم ونصف، بعدما بات خارج حسابات المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، خاصة بعدما دعم الهلال صفوفه بصفقة دفاعية جديدة، في الميركاتو الشتوي، بضم الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا.

    ويبحث البليهي عن المشاركة باستمرار مع الشباب، من أجل إحياء آماله في كسب ثقة المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، بالتواجد مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام بالصيف المُقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وشارك البليهي في 7 مباريات مع الهلال، خلال الموسم الجاري، منها ثلاث فقط في دوري روشن، قبل أن يغيب في آخر عشر جولات، قبل العودة بقميص الشباب، فيما صنع المدافع تمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال مواجهة ناساف الأوزبكي.

