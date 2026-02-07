فيديو | "الفار" يفسد احتفال البليهي بالبالون الأبيض .. و"لمسات يد" لا تكفي لإنقاذ الشباب أمام الخلود!

أولى مشاركة بأول هدف، هكذا كاد علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أن يستهل رحلته مع الليث، بعد انتقاله إليه في الفترة الشتوية.

ولكن، كما هي عادة كرة القدم، من الطبيعي أن تتحول في لحظة، من فرحة كبرى إلى بداية "كابوسية"، حيث خسر الشباب أمام مضيفه الخلود، بنتيجة (0-1)، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وعاد الشباب إلى دوامة الهزائم، بعد استفاقته مؤخرًا مع ألجواسيل، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، في المركز الثالث عشر من ترتيب دوري روشن السعودي، ليبعد بفارق الأهداف عن الخلود، صاحب المركز الرابع عشر.