وفي المؤتمر الصحفي، أكد المدرب جينارو جاتوزو لاعبيه باللعب بـ "ذكاء" وتجنب الأخطاء، كاشفًا أن خطط الاستعداد للملحق قد بدأت بالفعل.
"كانوا يتمنّون الموت للآخرين".. جاتوزو يرد على سياسي إيطالي هاجمه بسبب استيائه من صافرات الاستهجان في مباراة إيطاليا ومولدوفا!
موقف منتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026
يواجه المنتخب الإيطالي موقفاً شبه مستحيل في مباراته الحاسمة والأخيرة بالتصفيات أمام النرويج.
يدخل "الآزوري" اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، خلف النرويج المتصدرة بـ 21 نقطة، والتي تمتلك سجلاً مثالياً بسبعة انتصارات (العلامة الكاملة).
ورغم أن فوز إيطاليا سيعادل رصيد النقاط، إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في فارق الأهداف؛ حيث تتفوق النرويج بفارق هائل يبلغ (+29) مقابل (+12) فقط لإيطاليا.
حسابياً، تحتاج إيطاليا لتحقيق "معجزة" والفوز بنتيجة 9-0 لرفع فارقها إلى (+21) وخفض فارق النرويج إلى (+20)، وهي النتيجة الوحيدة التي تضمن لها خطف بطاقة التأهل المباشر.
أي نتيجة أقل من ذلك ستؤكد رسميًا اتجاه إيطاليا إلى الملحق الفاصل.
وتعد مهمة إيطاليا "مستحيلة" في ظل سجل النرويج المثالي، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة، كما يمتلك دفاعًا قويًا (4 أهداف فقط في 7 مباريات) وهجومًا كاسحًا (33 هدفًا). بينما لا تملك إيطاليا القوة الهجومية التي تمكنها من تحقيق "المعجزة".
- AFP
ماذا قال جاتوزو قبل موقعة النرويج؟
أكد جاتوزو أن ريكاردو كالافيوري غير لائق ولن يشارك، لكنه سيظل يشاهد المباراة من المدرجات في سان سيرو.
وأوضح أن ساندرو تونالي سيكون حاضرًا أيضًا في ملعبه القديم، لكنه لن يشارك أيضًا. هذا ليس بسبب الإصابة، ولكن بسبب حقيقة أنه يحمل بطاقة صفراء وهو معرض لخطر الإيقاف في حملة الملحق الحتمية لكأس العالم.
ورد جاتوزو أيضًا على السياسي إجنازيو لا روسا، الذي انتقد جاتوزو لإدانته صافرات الاستهجان والهتافات المسيئة خلال الفوز 2-0 على مولدوفا.
قال جاتوزو: "أحترم ما قاله لا روسا، لم يكن في الملعب ولم يشاهدها حتى على شاشة التلفزيون، لأنه كان بإمكانك سماعهم يتمنون الموت للآخرين عبر التلفزيون أيضًا، آخرون جاءوا إلى كوفرتشيانو. هذه لم تكن صافرات استهجان. لقد قبلت ذلك دائمًا، لكن هذا كان أكثر خطورة بكثير".
"علينا أن نكون أذكياء"
ثم عاد جاتوزو لمناقشة آفاق إيطاليا في حملة الملحق الحتمية والوقت المحدود المتاح للفريق للتحضير لها: "نحن نتحدث عن كيفية البقاء قريبين من لاعبينا. نحن ننظم كيفية الاجتماع معًا في فبراير، لقضاء 48 ساعة معًا، والذهاب لزيارتهم. نحن نرتب ذلك، والذهاب لمشاهدة جميع المباريات باستخدام جميع مواردنا".
وواصل: "علينا أن نكون أذكياء جدًا وألا ننجرف وراء العواطف. مباراة الغد هي مباراة ستساعدنا على فهم المستوى الذي نحن فيه، وأين هو المقياس. لكننا بحاجة إلى أن نكون أذكياء أيضًا. لا يمكننا تحمل أي حالات طرد، لا يمكننا ارتكاب أي حماقات. يمكننا أيضًا أن ننمو ذهنيًا في هذا النوع من المباريات. لقد شاهدت المباراة في أوسلو مع طاقمي وأعجبني ما رأيته من إيطاليا في أول 15-20 دقيقة. كانت مباراة مختلفة بعد الهدف الأول (1-0)".
وزاد: "لديهم أربعة لاعبين في المقدمة يستغلون كل خطأ، وعندما يدخلون في تكتل دفاعي، من الصعب وضعهم تحت أي نوع من الخطر. في الوقت الحالي، النرويج فريق 360 درجة (فريق متكامل)".
سُئل جاتوزو عما إذا كان يريد تأجيل مباريات الدوري الإيطالي في مارس لمساعدة إيطاليا على الاستعداد بشكل أفضل لملحق كأس العالم، وأجاب: "ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به حيال ذلك. رئيس (الاتحاد الإيطالي لكرة القدم) يعمل على هذا النوع من الأشياء. لا يمكن تحقيق المعجزات من قبل شخص واحد. في رأينا، سيكون من الصعب جدًا نقلها (تأجيلها). نأمل أن يمنحونا نافذة واحدة أو اثنتين (فترة) لرؤية لاعبينا".
سُئل جاتوزو عما إذا كان سيتم استبعاد جيانلوكا مانشيني ودافيد فراتيسي أيضًا من الفريق، مثل تونالي، نظرًا لأنهما معرضان أيضًا لخطر الإيقاف في الملحق، فقال: "مانشيني حصل على بطاقة صفراء وضغط على أسنانه (تحامل على نفسه). سنرى، إما هو أو بونجيورنو (سيلعب). فراتيسي سيلعب غدًا. لديه خصائص مختلفة تمامًا وسيبدأ من الدقيقة الأولى".
- AFP
من يشارك في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟
سيُقام الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في العام الجديد (شهر مارس 2026)، وسيشهد منافسة 16 منتخبًا (12 وصيفًا و4 من دوري الأمم) على آخر 4 بطاقات أوروبية لكأس العالم.
وتأهلت منتخبات ألبانيا والتشيك وأيرلندا الشمالية إلى الملحق بشكل رسمي، بينما لم تحسم باقي المقاعد حتى الآن.