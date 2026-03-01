Getty Images Sport
ترجمه
"عليكم أن تجروا!" - إيغور تودور يطلب من لاعبي توتنهام "المتعبين" ألا "يبكوا" على أساليبه في توتنهام
الطلب على الكثافة البدنية
تودور، المكلف بمهمة إبعاد نادي شمال لندن عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يضيع أي وقت في تطبيق نظام "الصدمة والرعب" المصمم لإصلاح ما يعتبره عجزًا كبيرًا في اللياقة البدنية. بعد الهزيمةالمذلة 4-1 أمام أرسنال في أول مباراة له على رأس الفريق، أوضح تودور أن الرفاهية لم تعد خيارًا متاحًا لنجومه ذوي الأداء الضعيف. تستند فلسفة تودور على الضغط العالي الكثافة، وهو أسلوب يعتقد أنه من المستحيل تنفيذه في الوقت الحالي نظراً لحالة الفريق. لم يبدِ أي ندم بشأن عبء العمل، وأصر على أن السبيل الوحيد للخروج من الركود الحالي هو من خلال بذل مجهود بدني خالص.
- Getty Images Sport
تعبئة البنزين في المحرك
قام المدرب السابق لمارسيليا ولازيو على الفور بتطبيق نظام لياقة بدنية قاسٍ، مع إعطاء الأولوية لتدريبات اللياقة البدنية لفريق يعتقد أنه أظهر علامات تدهور بدني. عندما سُئل عما إذا كان يدفع اللاعبين إلى أقصى حدودهم، قال تودور إنه يريد من "جنود" توتنهام أن يقاتلوا، مشيرًا إلى أن العمل في الملعب التدريبي غير قابل للتفاوض.
"أضفت بعض الجري بدون الكرة. لا يحب اللاعبون الجري بدون الكرة أبدًا، لذا أضفنا بعض الجري بدون الكرة [إلى الحصص]"، اعترف تودور وفقًا لما أوردته صحيفة The Telegraph. "لكن هذه لحظة لا يوجد فيها وقت للتفكير كثيرًا في ما لا يحبه أحد. والأفضل هو أنهم يتفهمون ذلك. لذا أعطوني استعدادهم للقيام بهذه الأشياء".
"أعتقد أننا لسنا في حالة بدنية رائعة. لقد لعبوا الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة دون توفر الكثير من اللاعبين، مما أدى إلى تدهور الحالة البدنية للفريق. لذا، نحتاج إلى الاستفادة من هذه الفترة التي لا نلعب فيها مباريات لإضافة بعض الوقود إلى المحرك، حتى يبدأ المحرك في العمل بشكل أفضل".
تحدي تيودور للشباب
مع استمرار غياب العديد من اللاعبين الكبار، يعتمد تيودور بشكل متزايد على اللاعبين الشباب في النادي. وقد حث هؤلاء النجوم الصاعدين على التخلي عن أي أعذار وتحمل مسؤولية إنقاذ موسم توتنهام. وأشار تيودور إلى أن "بعض اللاعبين ما زالوا صغارًا. لقد تم جلبهم إلى هنا للمساعدة، والآن ربما يكونون في مرحلة يحتاجون فيها إلى حل المشاكل. لذا، إذا كان لديك عدد كبير من هؤلاء اللاعبين بسبب كثرة الإصابات الذين يلعبون معًا في الفريق، فإن ذلك يخلق بعض المشاكل".
رسالة المدير الفني إلى خريجي الأكاديمية واللاعبين الشباب الجدد واضحة: حان وقت النضوج. وأضاف: "لكنها أيضًا فرصة وتحدي للنمو السريع، لتصبح رجلاً". "أن تنضجوا بسرعة وتقولوا: "هيا، أنا الرجل المناسب، أعطوني الكرة، سأسجل هدفًا" بدلاً من مجرد "ماذا يمكنني أن أفعل، أنا هنا فقط كما تعلمون". هذا هو التحدي الذي يواجه كل واحد منهم. لماذا لا؟ أن تقولوا: "هيا، أعطوني الكرة، لن أبكي، سآخذ الكرة، سأدافع عن مرماي".
- Getty Images
البحث عن جنود من أجل البقاء على قيد الحياة
يحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح خطر الهبوط حقيقياً بشكل مقلق بالنسبة للعملاق اللندني الشمالي. مع اقتراب موعد المباراة ضد فولهام، تتزايد الضغوط على تيودور لإيجاد صيغة ناجحة. وقد تعززت معنويات المدرب بعودة بيدرو بورو وكيفن دانسو إلى التدريبات، لكنه لا يزال متحفظًا بشأن أي من أعضاء الفريق قد تبنوا حقًا فلسفته القتالية والمتطلبة.
في النهاية، يبحث تودور عن عقلية معينة لإخراج توتنهام من أزمته الحالية، على الرغم من أنه يحافظ على تقييماته سرية في الوقت الحالي. عندما سُئل عما إذا كان قد حدد عددًا كافيًا من "الجنود" داخل غرفة الملابس للنجاة من هبوط الدوري، قدم الكرواتي إجابة غامضة. قال: "سأخبركم عندما ينتهي الموسم"، تاركًا اللاعبين على يقين من أن مراكزهم ومستقبلهم يخضعان لرقابة مستمرة بينما يستعدون لسلسلة من المباريات الحاسمة.
إعلان