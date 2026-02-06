Getty Images Sport
على طريقة "يايا توريه" .. مانشستر سيتي يتلقى هدية غريبة في ذكرى ال115 تهمة!
ثلاث سنوات من الفراغ القانوني
لقد مرّت ثلاث سنوات بالضبط منذ أن اهتزّ عالم كرة القدم عندما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها وجّهت اتهامات إلى سيتي بارتكاب 115 مخالفة مزعومة للوائحها المالية، رغم أن هذا الرقم كُشف لاحقًا عن كونه أعلى.
وجاءت الاتهامات عقب تحقيق موسّع استمر أربع سنوات في حسابات النادي وامتد على نحو عقد تقريبًا، من 2009 إلى 2018. وفي يوم الجمعة، جرى إحياء ذكرى تلك المناسبة على نحو استفزازي معتاد من جانب بادي باور، شركة مراهنات شهيرة في إنجلترا، التي أوصلت كعكة عملاقة على شكل الرقم 115 بمناسبة الذكرى السنوية إلى مقرّ النادي.
وتُعد هذه الحيلة تذكيرًا لاذعًا بالغيوم القانونية التي لا تزال تُخيّم على الشق الأزرق من مانشستر. وبينما واصل النادي هيمنته داخل الملعب، فإن غياب الحسم بشأن سلوكه خارج الملعب لا يزال أكبر مواضيع الحديث في الرياضة. وكان تسليم الكعكة يهدف إلى تسليط الضوء على الطبيعة "غير المحسومة" للقضية، لضمان ألا تمر الذكرى السنوية الثالثة دون تدقيق علني.
"في انتظار بيب" وتجنب تكرار فضيحة يايا توريه
كان اختيار كعكة عيد الميلاد لهذه المناسبة تلميحًا لاذعًا متعدد الطبقات إلى تاريخ النادي. أشارت بادّي باور إلى الحادثة سيئة السمعة في عام 2014 التي تورط فيها لاعب وسط سيتي السابق يايا توريه، إذ زعم وكيله بشكل مشهور أن اللاعب كان مستاءً بعد أن فشل النادي في الاحتفال بعيد ميلاده على نحوٍ لائق. ومن خلال تقديم حلويات تحمل طابع «115»، مازح مكتب المراهنات بأنهم لا يريدون «المخاطرة بفضيحة أخرى ليايا توريه» بينما لا يزال مستقبل النادي معلقًا.
وقال متحدث باسم العلامة التجارية: «في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أخبر بيب الأندية المنافسة أنه ينتظر - ونحن كذلك». وأضاف: «بينما قد يحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول صافي الإنفاق، فإنه لا يزال يتفوق بفارق كبير على منافسيه في تراكم التهم. لم نرد أن نفوّت الذكرى السنوية، لذا حرصنا على إحياء المناسبة بأناقة مع كعكة خاصة».
لماذا لا يزال الحكم غائبًا؟
ربما يكون الجانب الأكثر إحباطًا في القضية بالنسبة للأندية المنافسة هو ما يُنظر إليه على أنه غياب للتقدم. فقد بدأت أخيرًا جلسات استماع لجنة مستقلة لمدة 10 أسابيع في سبتمبر 2024، بعد ما يقرب من 20 شهرًا من توجيه التهم الأولية. ومع ذلك، انتهت تلك الجلسات منذ أكثر من عام، ولم يُعلن عن الحكم بعد. وقد أدى تعقيد التهم — التي تتراوح بين الإخفاق في تقديم معلومات مالية دقيقة وعدم التعاون مع المحققين — إلى تأخير غير مسبوق في المسار القانوني.
وأصبح أنصار الأندية المنافسة الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر صخبًا على نحو متزايد بشأن الجدول الزمني، مجادلين بأن التأخير يخلق "ميزة غير عادلة". وفي المقابل، واصلت سيتي نفي أي مخالفة، مؤكدة أنها تمتلك "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي لا تقبل الجدل" لدعم موقفها. ومع ذلك، ومع تقدم موسم 2025-26، فإن غياب "الدخان الأبيض" من الدوري الإنجليزي الممتاز ترك كثيرين يتساءلون عما إذا كان سيتم التوصل إلى حل يومًا ما.
من واغاثا كريستي إلى «استرداد العدالة»
ليست هذه المرة الأولى التي تُستَخدم فيها متاعب النادي القانونية كنقطة انطلاق تسويقية. في أغسطس 2025، دخلت بادي باور في شراكة شهيرة مع كولين روني لإحياء شخصيتها «واجاثا كريستي» ضمن حملة تحقق في «لغز» الحكم المفقود. وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، تصدّرت روني «قسم تحقيقات» ساخرًا نظر في محاكمة اللعب المالي النظيف الطويلة الأمد قبل أن يصدر حكمه الخاص إلى جانب جماهير المشجعين.
في ذلك الوقت، أصدرت الشركة أكبر «استرداد للعدالة» على الإطلاق، إذ دفعت مبلغًا من سبعة أرقام لأكثر من 100,000 مراهن كانوا قد وضعوا رهانات نهائية على فرق أنهت الموسم في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي منذ عام 2011. وشملت هذه الخطوة ثمانية مواسم وثلاثة وصيفين مختلفين.
