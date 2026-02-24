Getty Images
"على الناس اتخاذ قرارات" - جون تيري يعرب عن "إحباطه" بعد أن قرر تشيلسي عدم تعيينه مدربًا مؤقتًا أو ضمه إلى طاقم الفريق الأول
رد فعل تيري على إقالة ماريسكا
تيري هو مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، وقد علق على رحيل ماريسكا في مقطع فيديو على تيك توك بعد وقت قصير من تأكيد إقالته في يوم رأس السنة الجديدة.
وقال: "لقد تم إقالة إنزو ماريسكا من تشيلسي للتو، ولأكون صادقًا، أنا مصدوم تمامًا، لم أكن أتوقع ذلك. أعلم أن الأمور في الآونة الأخيرة لم تكن كما يود. يمكنك أن ترى وتسمع أن هناك توترًا.
تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية هذا الصباح بعد انتشار الخبر، والجميع يتوقع مني أن أعرف ما الذي يحدث. ليس لدي أي فكرة عما يحدث، فأنا لست منخرطًا في الفريق الأول، لذا لا أعرف.
"من وجهة نظري البعيدة، من الواضح أن هناك توتر بين المدير الفني والمالك، وقد توصلوا إلى هذا القرار".
مباراتا ماكفارلين كمدرب مؤقت
قاد ماكفارلين تشيلسي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام مانشستر سيتي وفولهام. بعد تحقيق تعادل موثوق به 1-1 في ملعب إيتهاد بفضل هدف في اللحظة الأخيرة من إنزو فرنانديز، خسر البلوز 2-1 في كرافن كوتيدج بعد أن حصل مارك كوكوريلا على بطاقة حمراء في منتصف الشوط الأول. قرر روزينيور بعد ذلك ترقية ماكفارلين إلى طاقم تدريب الفريق الأول، تاركًا وراءه مسؤولياته في الأكاديمية.
تيري في حيرة من أمره بسبب تجاهل تشيلسي
في قناة "Golf Life" الخاصة بجيمي بولارد على YouTube، اعترف تيري أنه كان سيقبل بسرور منصب المدير المؤقت للفريق إذا طلب منه النادي ذلك، بينما شعر بالارتباك لعدم انضمامه إلى طاقم التدريب الأولي لمكفارلين في المباراتين اللتين قادهما.
قال تيري: "لم أكن منزعجًا، بل ربما كنت أشعر بالإحباط لأنني كنت بالتأكيد جزءًا من مجموعة تحت 21 عامًا التي ذهبت إلى هناك.
"لذا، حتى لو لم أتولى قيادة الفريق. من الواضح أن كالوم تولى قيادة الفريق وأبلى بلاءً حسناً. وحقق نتيجة جيدة في المباراة.
أشعر أنني كان يجب أن أكون جزءًا منهم. الآن، اسمعوا. على الناس اتخاذ قرارات. أحب عندما يتخذ الناس قرارات ويقولون نعم أو لا. ومن الواضح أن المالك أو من اتخذ تلك القرارات، المديرون الرياضيون قالوا "لا"، لعدم ضمي لأي سبب كان - لماذا، لا أعرف".
حلم تيري بإدارة ناديه السابق
يتمتع تيري بخبرة تدريبية كمساعد مدرب تحت قيادة دين سميث، حيث عمل معه في أستون فيلا من 2018 إلى 2021، ثم في ليستر سيتي في 2023. وقد ارتبط اسمه مؤخرًا بمنصب المدير الفني في أوكسفورد يونايتد، وعلى الرغم من أنه أكد مرارًا وتكرارًا أنه لم يكن مرشحًا لهذا المنصب، إلا أنه اعترف بأنه يحتاج إلى خبرة تدريبية أخرى إذا أراد تحقيق حلمه في تدريب تشيلسي.
"تم ربط اسمي بوظيفة أكسفورد مؤخرًا، وهو أمر... لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، تابع تيري.
"لم أتحدث معهم. لم أقدم نفسي لهم. وأنا لا (أسعى إلى ذلك). كما تعلمون، أنا في الأكاديمية. أعمل مع فرق تحت 18 عامًا وتحت 21 عامًا. أحب دوري هناك. إنه (على) أساس غير متفرغ.
لطالما قلت إن تشيلسي إذا عرضت عليّ (سأحب أن أتولى المسؤولية)، ولكن من الناحية الواقعية، هل سأحصل على تشيلسي دون القيام بالأمور الأخرى؟ ربما لا".
"الكابتن، القائد، الأسطورة" - تيري لا يزال محبوبًا في ستامفورد بريدج
يظل تيري رمزًا لفريق تشيلسي بعد أن خاض 717 مباراة مع النادي - معظمها كقائد للفريق - بين عامي 1998 و2017. فاز بـ 15 لقبًا كبيرًا مع البلوز، بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
