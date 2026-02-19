Goal.com
أحمد فرهود

علم النفس قال كلمته: هذه الألعاب خسرته كثيرًا!.. كريستيانو رونالدو "الرياضي البارع" حتى عندما ظن البعض أنه "غير مُتزن"!

كريستيانو رونالدو.. اسم سيظل مُخلدًا في عالم الرياضة

بينما يراه البعض تجسيدًا لـ"الإرادة البشرية" في أبهى صورها، يصفه آخرون بأنه صاحب شخصية "غير مُتزنة"؛ الحديث هُنا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

ورؤية رونالدو بأنه التجسيد الحقيقي لـ"الإرادة البشرية"، له ما يبرره بالفعل؛ وهو مواصلة اللاعب تحطيم الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة، رغم بلوغه سن الـ41.

أما من يصف الأسطورة البرتغالية بأنه شخصية "غير مُتزنة"؛ فيرجعون ذلك إلى تصرفات وتصريحات اللاعب المثيرة للجدل، إلى جانب ظهوره وهو يتحدث مع نفسه كثيرًا أثناء وبعد المباريات.

ولذلك.. سنحاول في السطور القادمة، تقديم تفسير لبعض تصرفات رونالدو المثيرة؛ مع ربط ذلك ببعض الرياضات الأخرى، التي كان يُمكن أن يُمارسها..

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لماذا يتحدث كريستيانو رونالدو مع نفسه كثيرًا؟!

    تفسير تصرفات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل، وخاصة فيما يتعلق بحديثه مع نفسه كثيرًا خلال المباريات؛ شرحه الدكتور أحمد صلاح الدين مليحه، المعد النفسي السابق لعملاق جدة الأهلي.

    مليحه أكد في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، أن حديث رونالدو مع نفسه كثيرًا، أو تقليده بعض الحركات التي قام بها أو تلك التي يجب أن ينفذها؛ ليست معناها أنه شخص "غير مُتزن"، بل على العكس تمامًا.

    وكشف مليحه عن أن ما يقوم به الأسطورة البرتغالية، يسمى في علم النفس بـ"الضبط الذاتي"؛ وهو أرقى مهارات عقلية، على النحو التالي:

    * أولًا: نظام تشغيل عقلي؛ يستحضر فيه اللاعب التكتيك المثالي الذي يجب أن ينفذه، وذلك في أجزاء من الثانية.

    * ثانيًا: نظام تحفيزي؛ حيث يمثّل الوقود الذي يضخه اللاعب في عروقه عندما يشعر بالضغط، ليحافظ على ثباته الإنفعالي.

    وشدد مليحه على أن رونالدو، عندما يتحدث مع نفسه في المباريات؛ فهو يقوم يتصفير فوري لعقله، حتى لا يقع في فخ أخطاء الماضي.

  • Qatar ExxonMobil OpenGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو والتنس

    ومن ما استعرضه الدكتور أحمد صلاح الدين مليحه؛ نستطيع القول من ناحيتنا إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كان سينجح كثيرًا، إذا مارس رياضة التنس.

    نعم.. أسلوب رونالدو في الحديث مع نفسه خلال المباريات؛ هو "التكنيك النفسي الرئيس" لرياضة التنس، حيث اتبعه أساطير اللعبة مثل نوفاك جوكوفيتش ورافائيل نادال.

    والآن.. نُشاهد الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، المصنف الأول على العالم؛ وهو يتحدث مع نفسه كثيرًا في المباريات، ويقوم بمحاكاة للتسديدات التي كان يجب أن يقوم بها.

    حتى أن ألكاراز نفسه؛ صرح في وقتٍ سابق، قائلًا: "أحاول الحديث مع نفسي، لرسم سيناريوهات بعض النقاط وأسلوب التسديد".

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    كريستيانو رونالدو والسباحة

    السباحة من أكثر الرياضات "عزلة" في العالم؛ حيث أنه بمجرد أن يضع السباح رأسه تحت الماء، يختفي ضجيج الجمهور والمدربين، ولا يتبقى سوى صوت أنفاسه وحديثه مع نفسه.

    وفي سباقات المسافات الطويلة تحديدًا "400 أو 800 متر حرة"؛ يحتاج السباح إلى "مونولوج داخلي مستمر"، ليقنع عضلاته بالاستمرار رغم احتراقها.

    وبما أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من هؤلاء اللاعبين الذين يتبعون أسلوب "الحديث مع النفس"، مع رغبة دائمة في تصفير أفكاره لكي يستطيع أن يكمل المشوار، مثلما قال الدكتور أحمد صلاح الدين ملاحه؛ فربما كان سيُناسبه رياضة السباحة كثيرًا.

    أيضًا.. لا ننسى طبيعة التكوين الجسماني لرونالدو، والذي كان سيجعله سباحًا عظيمًا؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الجذع الطويل والعريض؛ الذي يمنحه طفوًا وانسيابية عالية.

    * ثانيًا: الأكتاف القوية؛ التي تُعد المحرك الرئيس في السباحة الحرة.

    * ثالثًا: نسبة الدهون المنخفضة؛ التي تجعل جسده صلبًا وأقل مقاومة للماء.

  • 75th NBA All-Star GameGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو وكرة السلة

    في وقتٍ سابق.. صرح أسطورة السلة الأمريكية ستيفن كاري، نجم جولدن ستايت ووريورز، أنه يحب الحديث مع نفسه كثيرًا؛ خاصة عند خط الرمية الحرة، التي تشبه ركلات الجزاء في كرة القدم.

    السر في ذلك؛ هو عزل نفسه عن الضجيج الجماهيري، مع تحفيز عقله وعضلاته على التسديد السليم.

    وإذا نظرنا إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ سنرى أنه دائمًا ما يردد بعض الكلمات ثم يأخُذ نفس عميق، قبل تسديد ركلات الجزاء.

    وهُنا.. كان رونالدو سيكون ناجحًا للغاية، خاصة في مثل هذه الرميات؛ وإن كان رياضة السلة، تحتاج إلى الحديث مع الزملاء كثيرًا أيضًا.

    ولا ننسى أنه مثل السباحة؛ فإن التكوين الجسدي للأسطورة البرتغالية كان سيساعده كثيرًا في لعبة السلة، على النحو التالي:

    * أولًا: طوله الفارع.

    * ثانيًا: قدرته المذهلة على الارتقاء.

    ولا ننسى أن إحدى ارتقاءات كريستيانو رونالدو، في عالم الساحرة المستديرة؛ وصلت إلى 2.56 متر.

  • OKTAGON MMA Fight Night In MunichGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو والفنون القتالية

    أساسًا.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو صرح أكثر من مرة، أنه يعشق ألعاب الفنون القتالية.

    وحسب شرح الدكتور أحمد صلاح الدين مليحه، فأن حديث رونالدو مع نفسه في المباريات؛ يكون الهدف منه هو استحضار التكتيك المثالي الذي يجب أن ينفذه، كجزء من نظام تشغيلي للعقل.

    وبالفنون القتالية؛ يحتاج الشخص إلى الحديث مع نفسه كثيرًا للسببين رئيسيين، على النحو التالي:

    * أولًا: رسم التكتيك الأمثل لمواجهة الخصم، وتوقع ضرباته.

    * ثانيًا: دفع الجسد إلى أقصى الحدود، مع تحمل الألم.

    ولا شك أن شغف رونالدو بهذه الرياضة، إلى جانب "التكنيك النفسي المتشابه"؛ كان سيجعلاه ينجح على الأغلب، إذا مارسها.

  • Cristiano RonaldoMohammed Saad / ANADOLU

    كريستيانو رونالدو ورياضات أخرى

    هُناك رياضات أخرى، كانت من الممكن أن تتناسب مع أسلوب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كمال الأجسام.

    * ثانيًا: ألعاب القوى.

    مثلًا.. رونالدو يتعامل مع جسده كـ"منحوتة فنية"، كما يضع لنفسه نظام غذائي صارم؛ لذلك كان سينجح كثيرًا في رياضة كمال الأجسام.

    كما أن الشخص الذي يُمارس كمال الأجسام؛ يتبع أسلوب التحدث مع النفس كثيرًا، وذلك حتى يساعد نفسه على التركيز مع عضلة معينة أثناء التمرين.

    وبخصوص ألعاب القوى؛ فهناك سباقات الجري مسافات طويلة، حيث يحتاج العداء لـ"صوت العقل" الذي يمنعه من التوقف.

    والملخص من كل ذلك.. هو أن الأسطورة كريستيانو رونالدو رياضي بارع حقًا؛ سواء في التكوين الجسدي والرغبة في النجاح، أو حتى في الحديث مع النفس الذي تعرض لبعض السخرية بسبه.

