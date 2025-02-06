"اقتحم المقالات العلمية وأصبح مرجعًا للترفيه" .. قيمة كريستيانو رونالدو المالية تصل لرقم فلكي بمساعدة النصر

كريستيانو رونالدو أحد أكبر المؤثرين حول العالم..

كريستيانو رونالدو اسم يتخطى تأثيره المستطيل الأخضر؛ فقد أصبح وجهًا تسويقيًا مهمًا، مع اقتحامه عالم المال والأعمال من أوسع الأبواب.

ويستعد رونالدو لمرحلته القادمة في حياته؛ خاصة أنه يُعيش الفصل الأخير مع عالم كرة القدم، حيث يبلغ من العمر "40 سنة" الآن.

واحتفل الأسطورة البرتغالية بعيد ميلاده "الأربعين"، أمس الأربعاء الموافق الخامس من فبراير 2025؛ وسط مسيرة كروية مليئة بالإنجازات.

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وبدأ كريستيانو مسيرته الكروية في نادي سبورتنج لشبونة؛ قبل أن يتنقل بين مانشستر يونايتد "مرتين" وريال مدريد ويوفنتوس، وصولًا إلى فريق النصر في يناير 2023.