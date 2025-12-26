عكس المنتشر.. صحفي إسباني يكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور!

يتواصل الجدل داخل الأوساط الكروية الإسبانية حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعثر مفاوضات تمديد عقده حتى الآن، رغم كونه أحد أبرز ركائز الفريق في السنوات الأخيرة. وبينما تثار تكهنات حول احتمالية رحيله، خرج الصحفي الإسباني روبرتو جوميز بتصريحات قوية، أكد فيها أن إدارة النادي لا تفكر مطلقًا في التفريط باللاعب، وأن الإعلان عن تجديد عقده بات قريبًا.

فينيسيوس، المرتبط حاليًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2027، أصبح محور نقاش واسع، حتى خلال فترة أعياد الميلاد، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بمصيره داخل وخارج أروقة النادي الملكي. ورغم أن العقد لا يزال يتبقى عليه أكثر من عام، فإن توقف المفاوضات مؤخرًا أثار قلق الإدارة المدريدية، التي تخشى سيناريو دخول اللاعب في آخر موسم ونصف من عقده دون اتفاق، ما قد يضع النادي أمام خيار البيع في الصيف المقبل لتجنب خسارته مجانًا مستقبلًا.