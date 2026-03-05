Goal.com
أحمد فرهود

اعمل نفسك ميت: عقوبة رئيس ضمك تفتح باب "الكيل بمكيالين".. لكن هناك سبب لـ"لغز" إيفان توني وجورج جيسوس

لجنة الانضباط في مرمى الانتقادات مجددًا..

بينما ترفع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شعار "النظام فوق الجميع"؛ يضج الشارع الرياضي بتساؤلات حارقة، حول مايزعمون أنه تبدل القرارات حسب لون قمصان الأندية.

ويوجه الكثيرون اتهامات إلى "الانضباط"، بأنها تملك "كفتين غير متساويتين" في ميزانها القانوني؛ فالمخالفة التي تمر مرور الكرام مع نادٍ ما، تتحوّل إلى مقصلة قانونية مع فريقٍ آخر.

ومع مرور الأسابيع.. لم يعد الهجوم على اللجنة، مجرد "ضجيج مشجعين" فقط؛ بل تهم صريحة بـ"الكيل بمكيالين"، تهدد نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، آخر مظاهر الهجوم على لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ مع تحليل للأسباب التي قد تكون وراء حسم بعض القضايا، وتجاهُل أخرى..

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    3 قضايا أشعلت الشارع السعودي مؤخرًا

    الشارع الرياضي السعودي كان على موعد مع 3 قضايا مثيرة للجدل، خلال الفترة القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: واقعة الإنجليزي إيفان توني والمغربي جمال حركاس "المشينة"؛ وذلك في مباراة الأهلي وضمك، المؤجلة من الجولة 10 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: واقعة إساءة خالد الشهراني، رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، ضد مسؤولي مواجهة الأهلي؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 10 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثالثًا: واقعة شكوى الهلال ضد البرتغالي جورج جيسوس؛ وهو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، والحالي لعملاق الرياض الآخر النصر.

    والوسط الرياضي السعودي يعلم ما حدث في مباراة الأهلي وضمك، عندما دخل توني وحركاس في مشادة؛ حيث قام مهاجم الراقي بحركة مشينة والإشارة إلى منطقته الحساسة، بينما حاول الثاني الاقتراب منه وتقبيله.

    ومن ناحيته.. قام الشهراني بالإساءة إلى الطاقم التحكيمي ومسؤولي مواجهة الأهلي؛ خاصة أنه زعم بأن هُناك تعمد للإضرار بفريقه، من خلال بعض القرارات المثيرة للجدل.

    أما بخصوص جيسوس، فهو صرح بأن النصر لا يملك "قوة الهلال السياسية"؛ ما دفع الزعيم لتقديم شكوى ضده، باعتبار أن تصريحاته بها تلميحات بحصول الفريق الأزرق على مساعدات خاصة.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اتهامات "الكيل بمكيالين" بعد تجاهُل عقوبة توني وجيسوس

    بعد استعراض القضايا الثلاث الأخيرة، التي شهدها الوسط الرياضي السعودي مؤخرًا؛ يجب أن نؤكد بعض الحقائق الآن، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ أعلنت إيقاف رئيس نادي ضمك خالد الشهراني لمدة مباراتين رسميًا، بسبب الإساءة إلى مسؤولي مواجهة الأهلي سالفة الذكر.

    * ثانيًا: تجاهُل واقعة الإنجليزي إيفان توني والمغربي جمال حركاس؛ التي شهدتها مباراة الأهلي وضمك، حتى الآن على الأقل.

    * ثالثًا: غموض كبير بشأن شكوى نادي الهلال ضد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ الخاصة بتصريح "القوة السياسية"، حتى الآن على الأقل.

    ذلك دفع قطاع جماهيري كبير، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين؛ بتوجيه اتهامات خطيرة إلى لجنة الانضباط بـ"الكيل بمكيالين"، وتغيّر المعايير حسب قميص الفريق.

    مثلًا.. الإعلامي الرياضي محمد البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ تعليقًا على إيقاف رئيس ضمك، وتجاهُل معاقبة توني: "قلت لكم إن (الانضباط) تهرول سريعًا في معاقبة ناس، وتسير عرجا مع أشخاص آخرين حتى تعاقبهم.. على طريقة مهما كانت الأدلة (اعمل نفسك ميت)".

    وبخصوص قضية جيسوس.. زعم البكيري أن الوسط الرياضي إذا انتظر للعام القادم؛ فإنه لن يُشاهد المدير الفني البرتغالي المخضرم، يتعرض للعقاب.

  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الفارق بين قضية إيفان توني ورئيس نادي ضمك

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نقف عند أمرين مهمين لتحليل سبب معاقبة رئيس نادي ضمك خالد الشهراني، وتجاهُل واقعة مهاجم النادي الأهلي إيفان توني.

    * أولًا: الأدلة الثابتة

    لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استندت إلى أدلة ثابتة؛ وذلك عند معاقبة الشهراني، وهي تقرير حكم المباراة.

    بمعنى.. حكم الأهلي وضمك؛ ذكر في تقريره المقدم إلى لجنة الانضباط والأخلاق، أن الشهراني وجه إساءات إلى مسؤولي المباراة.

    وبالتالي.. لم تتأخر "الانضباط" في فرض عقوبة الإيقاف ضد رئيس ضمك؛ على خلفية تصرفه ضد مسؤولي مباراة فريقه والأهلي.

    * ثانيًا: الناقل الرسمي

    يبدو أن اللقطة المشينة التي قام بها توني ضد جمال حركاس، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أو حتى تصرف الأخير ضد مهاجم الأهلي، قد تم ذكرهما في تقرير الحكم أو المراقب.

    هُنا.. بات الدليل الوحيد الذي يدين توني وحركاس؛ هو ما ظهر عبر الناقل الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على هامش المباراة.

    وأساسًا.. هُناك انقسام بين خبراء التحكيم، بين وجوب تدخل "الانضباط" في اللقطات التي تظهر عبر الناقل الرسمي، من عدمها؛ وبالتالي قد يكون هذا هو سبب تأخُر أو تجاهُل معاقبة الثنائي، وخاصة إيفان توني.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غموض كبير في قضية جورج جيسوس.. ويجب الانتظار!

    أخيرًا.. يجب أن نُركز على الغموض الكبير بخصوص شكوى نادي الهلال، ضد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ الذي يقود فريق النصر الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي.

    وكما ذكرنا.. جيسوس قال إن النصر لا يمتلك "قوة الهلال السياسية"؛ وهو ما اعتبره الزعيم تلميحات خطيرة من المدير الفني البرتغالي، بخصوص حصول الفريق الأزرق على مساعدات خاصة.

    ولذلك نحن أمام قضية متفرعة للغاية، قد تأخُذ الكثير من الوقت، للأسباب الآتية:

    * أولًا: يجب مناقشة شكوى الهلال بدقة؛ ضد جيسوس.

    * ثانيًا: يجب إرسال خطاب إلى النصر؛ من أجل معرفة تفسير جيسوس.

    * ثالثًا: يجب دراسة تفسيرات جيسوس؛ قبل فتح تحقيق رسمي معه من عدمه.

    * رابعًا: وعلى خلفية كل ذلك؛ يصدر القرار بمعاقبة جيسوس أم لا.

    ونحن لا نعرف إلى أي مرحلة وصلت الشكوى الآن؛ وهل لا تزال مفتوحة أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أم تم إغلاقها.

    وإذا تم إغلاق القضية، فيجب معرفة أسباب ذلك؛ قبل اتهام لجنة الانضباط بـ"الكيل بمكيالين"، حسب ألوان قميص الفريق.

