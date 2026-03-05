اعمل نفسك ميت: عقوبة رئيس ضمك تفتح باب "الكيل بمكيالين".. لكن هناك سبب لـ"لغز" إيفان توني وجورج جيسوس

بينما ترفع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شعار "النظام فوق الجميع"؛ يضج الشارع الرياضي بتساؤلات حارقة، حول مايزعمون أنه تبدل القرارات حسب لون قمصان الأندية.

ويوجه الكثيرون اتهامات إلى "الانضباط"، بأنها تملك "كفتين غير متساويتين" في ميزانها القانوني؛ فالمخالفة التي تمر مرور الكرام مع نادٍ ما، تتحوّل إلى مقصلة قانونية مع فريقٍ آخر.

ومع مرور الأسابيع.. لم يعد الهجوم على اللجنة، مجرد "ضجيج مشجعين" فقط؛ بل تهم صريحة بـ"الكيل بمكيالين"، تهدد نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، آخر مظاهر الهجوم على لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ مع تحليل للأسباب التي قد تكون وراء حسم بعض القضايا، وتجاهُل أخرى..