"عقوبة جون دوران ستكون مضاعفة!" .. 15 مترًا تبرئ الحكم من خسارة النصر ضد الاتفاق

النصر خسر مع اتهامات ضد حكم المباراة..

"فضيحة تحكيمية".. هكذا وصف عدد كبير من إعلاميي نادي النصر، خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

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النصر خسر (2-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.