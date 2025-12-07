يعيش العديد من الأجانب في دوري روشن السعودي وضعًا ضبابيًا بشأن مستقبلهم بعد نهاية الموسم الجاري، نظرًا لارتباطهم بعقود تنتهي الصيف القادم. أحدهم هو إدوارد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي، والذي حُسم مستقبله بالفعل مع ناديه. فما الذي حدث؟
عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري .. الأهلي يحسم مستقبل إدوارد ميندي
ملف الأجانب في الأهلي
تعمل جُل الأندية السعودية حاليًا على حسم ملف عقود نجومها الأجانب التي ستنتهي الصيف القادم، حيث تُناقش فكرة تجديد العقد لمواسم قادمة أو وضعهم على قائمة الانتقالات خلال يناير القادم للاستفادة منهم ماليًا بدلًا من فقدانهم بالمجان بنهاية الموسم الجاري.
النادي الأهلي بدأ العمل بجدية ونشاط كبير على هذا الملف في الشهر الماضي، وقد أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال حتى صيف 2029، وتُشير المصادر إلى أنه بات قريبًا من تكرار نفس الخطوة مع المدافع الآخر روجر إيبانيز.
المصادر الصحفية أوضحت أن مستقبل فرانك كيسييه مازال ضبابيًا، حيث لم يحسم المدرب ماتياس يايسله والإدارة الأهلاوية موقف اللاعب بعد من البقاء أو الرحيل، فيما حُسم تمامًا موقف إدوارد ميندي.
الأهلي يحسم مستقبل ميندي
صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب مساء اليوم عن توصل الإدارة الأهلاوية لاتفاق مع ميندي ووكيل أعماله حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة موسمين قادمين.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين كانت سلسة ومرنة جدًا، وذلك لرغبتهما في الحفاظ على تلك العلاقة الاحترافية بما يضمن الاستقرار للطرفين معًا والحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية.
ميندي يستعد للعودة إلى تدريبات الأهلي عقب نهاية فترة الراحة الممنوحة للاعبين من المدرب ماتياس يايسله، على أن ينضم اللاعب إلى معسكر منتخب بلاده السنغال استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.
الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد منح الأندية موعدًا أقصاه الـ15 من الشهر الجاري لتسريح لاعبيه لمنتخبات بلادهم المشاركة في البطولة القارية.
ميندي مع الأهلي
انضم صاحب الـ33 عامًا للأهلي السعودي من تشيلسي الإنجليزي صيف 2023، تزامنًا مع انتقال 75% من ملكية النادي لصندوق الاستثمار السعودي وتدشين ثورة الانتقالات في دوري روشن السعودي.
ورغم البداية الصعبة، إلا أن ميندي استطاع كسب قلوب الأهلاوية بأدائه القوي ومساهمته الجادة في فوز الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الجاري.
ميندي لعب مع الأهلي 92 مباراة استقبل خلالها 94 هدفًا، وقد حافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن ثم أطاح بالقادسية عقب لقاء مثير انتهى بالتعادل 3-3 وحسمه الأهلي لصالحه بركلات الترجيح، ومن المقرر أن يُواجه الأهلي في إحدى قمة نصف النهائي.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد هزم جاره الاتحاد في الجولة الثامنة بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع خلف النصر المتصدر بـ5 نقاط كاملة، والذي تنقصه مباراة سيلعبها مساء اليوم أمام الخليج.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يحمل الفريق الجداوي لقبه، كانت البداية ممتازة بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الفريق تعثر في الجولة الثانية بالتعادل مع الدحيل بهدفين لكل فريق.
الجولتين الثالثة والرابعة شهدتا صحوة الأهلي بتحقيق الفوز على الغرافة القطري 4-0 ومواطنه السد بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الجولة الخامسة شهدت مفاجأة مدوية بسقوطه أمام الشارقة بهدف دون رد.